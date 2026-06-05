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בכותל המערבי

ספר תורה אליו נרשמו 304,805 ילדים מהעולם יוכנס במעמד היסטורי בירושלים

את היוזמה של 'ספר התורה של ילדי ישראל' הגה בשעתו הרבי מליובאוויטש, במטרה לאחד את כלל ילדי ישראל סביב התורה הקדושה. אלפי שלוחי חב"ד בעולם עמלים מסביב לשנה לרשום כמה שיותר ילדים לספר | הספר, התשיעי במספר, יוכנס בכותל המערבי במעמד חגיגי ביום ההילולא של אביו של הרבי, הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון (חסידים)

הכנסת ספר התורה השמיני (צילום ארכיון: חיים טויטו)

לעיניי כל ישראל: היערכות לקראת כתיבת האותיות האחרונות וסיום 'ספר התורה (התשיעי) של ילדי ישראל'. המעמד המרכזי והחגיגי של הכנסת ספר התורה ייערך, כמיטב המסורת, ברחבת הכותל המערבי בירושלים. האירוע ההיסטורי יתקיים ביום שני, כ' במנחם אב, יום הסתלקותו של המקובל האלוקי הגאון רבי לוי יצחק שניאורסאהן זי"ע, אביו של הרבי.

מבצע כתיבת ספרי התורה של ילדי ישראל נוסד בהוראתו וביוזמתו הישירה של הרבי מ באביב תשמ"א, מתוך מטרה לאחד את כלל ילדי היהודים מכל קצוות תבל סביב התורה הקדושה.

הרבי הדגיש לא פעם את כוחו הייחודי של ספר תורה זה להעניק שמירה, הגנה וברכה מיוחדת לילדים ולעם ישראל כולו. בכל ספר תורה שותפים בדיוק 304,805 ילדים וילדות – כמניין האותיות המדויק בחמשת חומשי תורה.

בשבועות האחרונים נרשם זינוק דרמטי ברכישת האותיות, כאשר רק בשבוע שעבר הצטרפו למבצע האחדות העולמי 2,039 ילדים וילדות מארץ הקודש, לצד 1,459 ילדים מרחבי חוץ לארץ.

כל ילד וילדה שרוכשים אות במחיר סמלי, זוכים להיות חלק בלתי נפרד מספר התורה המיוחד ומקבלים תעודה אישית המציינת את החומש והפרשה שבה נכתבה האות שלהם.

הוועד לכתיבת ספר התורה של ילדי ישראל, בראשות שליח הרבי, הרב שמואל גרייזמן, משלים בימים אלו את ההכנות הלוגיסטיות האחרונות לקראת הגעתם של רבבות משתתפים, בהם גדולי ישראל, ראשי ישיבות, רבנים, שלוחים והמוני ילדים מכל רחבי הארץ.

המעמד יחל בשעות אחר הצהריים בכתיבת האותיות האחרונות בבית הכנסת 'צמח צדק' בעיר העתיקה בירושלים, ומשם תצא תהלוכת ענק מלווה בלפידים, שירה כבירה וניגוני שמחה לעבר רחבת הכותל המערבי, שם ייערכו ההקפות המסורתיות.

הורים רבים מנצלים את הימים האחרונים ממש שנותרו כדי לרשום את ילדיהם, תינוקותיהם ואף כאלו שנולדו ממש לאחרונה, כדי שלא לפספס את הזכות ההיסטורית להיות חלק מהספר התשיעי.

חב"דהכותל המערביהכנסת ספר תורההרבי מליובאוויטש

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