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מהריקוד עם האדמו"רים ועד שירת 'נאר אמונה' שהרעידה את ההיכל | תיעוד ענק משמחת בית ויז'ניץ

אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש (רביעי) בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, הכלה, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ, בן הרה"ג ר' דוד הלברשטאם, ר"מ בישיבת סאדיגורה. במעמד החופה כובד האדמו"ר מויז'ניץ בסידור חופה וקידושין, ובשאר הכיבודים כובדו שאר זקני ורבני המשפחה.

בשמחה הגדולה, שהתקיימה בהיכל ביהמ"ד הגדול 'בית ויז'ניץ', השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים לצד אישי ציבור בכירים. במהלך השמחה פצח הרבי במחול נלהב מספר פעמים עם החתן והמחותנים, ועם האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק, צאנז וסערט ויז'ניץ. במהלך השמחה נשא דברים המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, והמשפיע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר כובד ע"י האדמו"ר לפצוח בריקוד נלהב לפני החסידים לקול שירת 'נאר אמונה'.

בשיאה של השמחה, בשעות הקטנות של הלילה, פצח הרבי במחול נלהב לפני הכלה במעמד המצווה טאנץ לקול שירת האלפים. בהמשך, בעת שירת 'יש בורא עולם', קם הרבי מכסאו ועודד את השירה בעוז מתוך ריקודין נלהבים.

שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

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חתונההאדמו"ר מויז'ניץהרב יעקב מרדכי הגרהאדמו"ר מגורליץגאב"ד ביליץ

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