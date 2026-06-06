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אסון כפול: סרן גמלא נהרג מרחפן נפץ בלבנון, סמל יערי נהרג מפליטת כדור

דו"צ הודיע על נפילתם של סרן שחר גמלא מיחידת אגוז וסמל אהד יערי מגדוד שקד | גמלא נפצע קשה מרחפן נפץ בלבנון, ונפטר במהלך השבת | יערי נהרג מפליטת כדור, באירוע שצפוי להיחקר במצ"ח (בארץ)

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משמאל סרן שחר גמלא, מימין סמל אהד יערי

דובר צה"ל התיר לפרסם על מותם של סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם בגדוד שקד שביחידת גבעתי.

לפי הדיווחים, גמלא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ ב בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר, פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת.

יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירת מצ"ח.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הוא "שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות, מחבק אותן בשעתן הקשה ומתפלל לרפואתם השלמה של כל הפצועים, בגוף ובנפש".

הוא הוסיף כי "לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".

לבנוןדובר צה"לפציעההותר לפרסוםרחפנים

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6
ביבי פוחד מטראמפ והחיילים משלמים את המחיר, במטווח ברבזים .
ירמי הו
5
יהי זכרם ברוך כמה עצוב
יעקב
4
למה לא בכותרת הראשית
אלמוני
נכון. גם לי צרם
אני
3
השם ירחם, כשאין סייעתא דשמייא זה מחריד. חבל שפוגעים במזוזה של העם...
שסניק לשעבר
2
ה' ירחם יהי זכרם ברוך. קדושים וטהורים
דוד
1
נתניהו במדיניות הפקרה כנגד חיילינו היקרים. טראמפ ואמריקה יותר חשובים לו. עכשו השמאל צודק: בושה בושה בושה
דוד

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