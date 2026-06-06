דובר צה"ל התיר לפרסם על מותם של סרן שחר גמלא (23) מנטור שבדרום רמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, וסמל אהד יערי (21) מרחובות, לוחם בגדוד שקד שביחידת גבעתי.

לפי הדיווחים, גמלא נפצע באורח קשה מפגיעת רחפן נפץ בלבנון בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר, פונה לבית החולים ונפטר במהלך השבת.

יערי נהרג כתוצאה מפליטת כדור באירוע שבעקבותיו צפויה להיפתח חקירת מצ"ח.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הוא "שולח תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות, מחבק אותן בשעתן הקשה ומתפלל לרפואתם השלמה של כל הפצועים, בגוף ובנפש".

הוא הוסיף כי "לוחמי צה"ל ממשיכים גם בשעה זו לפעול בעוז בלבנון מול ארגון הטרור חיזבאללה כדי להסיר איומים, להגן על יישובי הצפון ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל".