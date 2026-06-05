בחצר הקודש ויז'ניץ הודיעו בשעה האחרונה (שישי) על קיומו של כינוס ענק המתוכנן להיערך במוצ"ש הקרוב, המיועד כולו לבחורי ואברכי החסידות סביב ההתנגדות ודרכי הפעולה מול גזירת הגיוס.

על פי לשון ההודעה הרשמית שפורסמה מטעם החסידות, הכנס מיועד לכלל הצעירים והאברכים המוגדרים כ"מחוייבי גיוס", ונמצאים בטווח הגילים שבין 17 ל-30.

במהלך הכינוס, צפויים לשאת דברים האדמו"ר מסטריקוב וכן עורך הדין מנחם שטאבר, אשר צפויים להתייחס לסוגיות המשפטיות והרוחניות העומדות על הפרק.

הכינוס הנוכחי מהווה המשך ישיר לכינוס דומה שנערך בחסידות לפני כחצי שנה, אשר הוקדש לבחורי הישיבות. באותו אירוע נשא דברים הרב שמעון שישא, אשר העביר למשתתפים הוראות והדרכות מפורטות ביותר הנוגעות להתנהלותם מול המערכת הצבאית.

בדבריו, תדרך הרב שישא את הצעירים כיצד עליהם לנהל שיח בעת התייצבותם בלשכות הגיוס. הוא הדגיש כי בכל התעסקות או דיבור עם הגורמים השונים בתוך הצבא, על הבחורים לדעת במדויק מה מותר להם לשמוע, מה הם רשאים לראות, ובפרט מה מותר או צריך להגיד לנציגי הלשכה.

בעקבות זאת, נקבע כי אין לבוא בשום צורה במגע או בדיבור עם רשויות הצבא, אלא אם כן התקבלה מראש הדרכה מפורטת מגורמי מקצוע המתמחים בתחום.