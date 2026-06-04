רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע: תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!

רבי נחמן - פרשת שלח

תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!

אם משה רבנו היה שולח אותך 'לרגל' את הארץ. איזה אפשרות היית בוחר?

אפשרות ראשונה: ללכת עם כל החבר'ה ולעשות לארץ 'בדיקת עומק' - האם אכן הארץ טובה, ולמרות הענקים ניתן לכבוש אותה?

אפשרות שניה: להאמין להבטחת הקב"ה לאברהם אבינו, שזו הארץ ניתנה לו ולזרעו עד עולם, ולבקש ממשה רבנו את ברכת הדרך:

"יה יושיעך מעצת מרגלים" – ואחרי הברכה, לצאת לתור את הארץ.

אפשרות שלישית: להאמין להבטחה, איך כיון שיצאת בלי לקבל את ברכת משה רבנו, להיפרד מהמרגלים, והולך להשתטח על קברי האבות בחברון, על אף הסכנה שבדרך.

"ויבא עד חברון" – אתה סומך על הצדיקים כי "במיתתן הם קרויים חיים" - חיותם היא דעתם ותורתם שנשארה לדורי דורות...

איזה דרך היית בוחר?

מה הניע כל אחד לפעולה?

יהושע וכלב - האמינו בהבטחת השם שתקפה לדורות, היו צ רק צריכים 'חיזוק' קטן, כדי שייצב את אמונתם מול המציאות ה'מתעתעת'.

חכם מבקש חיזוק כבר - בתחילת הדרך: בתחילת הניסיון תבקש חיזוק: יהושוע וכלב מלמדים, עדיף להתחזק באמונה עוד טרם הניסיון מגיע, ותצליח לעמוד בניסיון מבלי שהאתגרים לא ישבשו את החלטתך.

הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!

יהושוע וכלב, לא דרשו הסבר איך המציאות המתעתעת מסתדרת עם ההבטחה האלוקית, אבל הם ידעו בצורה אבסולוטית:

הקב"ה הבטיח - הקב"ה יקיים!

"היפלא מהשם דבר"? ממש לא! הקב"ה כל יכול!

"אני ה' לא שיניתי" – יהושוע וכלב מלמדים דרך לדורות:

אל תאמין למציאות! תאמין להבטחה האלוקית! "הבוטח בה' - חסד יסובבנו".

"כי לא מחשבותיי מחשבותיכם" – שֶׂכֶל אנוש לא מבין שכל האלוקי, אצל הקב"ה:

טבע ו'מעל' הטבע - זה בדיוק אותו דבר!

לא מסתדר בהיגיון? שחרר... הרפה – תאמין ותרוויח!

הפוך על הפוך – תאמין ותשמח! כי בשכר האמונה תראה ישועות:

"מלכותו בכל משלה" – הקב"ה יוכיח שהוא מולך ומושל בכל!

תסתכל מה קורה באיראן – ותבין הכל!

האמונה - מאירה את השכל האלוקי!

יהושוע וכלב לא רצו להתפתות לעצת היצר שערער את האמונה, ולכן:

הם ביקשו ברכה מהצדיק, סמכו והתחזקו מברכתו.

הצדיק מאיר באדם דעת ושכל האלוקי, בלי קשר להגיון, ומכאן:

מי שקשור לצדיקים, שכלו הופך בהדרגה - לשכל אלוקי....

כשלון המרגלים - השכל וההיגיון!

המרגלים לא האמינו לדברי משה רבנו, שבטח בהבטחה האלוקית:

שזאת הארץ היא: "ארץ זבת חלב ודבש".

פגם המרגלים היה באמונה - בקב"ה ובשליחיו!

המרגלים ראו שיש בא"י ענקים וגם הפירות - קצת מוזרים...

והיה להם קושי להאמין ולסמוך על הבטחת ה', כפי שקורה לכל אחד מאיתנו:

כשהשכל האלוקי לא הסתדר עם המציאות – קשה להאמין!

כשהשכל האנושי לא מבין – קשה להאמין!

אפשר לכבוש ארץ עם ענקים? בטוח?

ניסיון המרגלים – הניסיון היומיומי שלך

גם אתה ואני יכלנו 'ליפול' בניסיון המרגלים, כי:

המציאות ו'תעתועי' הדמיון נאבקים במציאות האלוקית, שהיא – מעל הטבע!

רק אמונה אמיתית בהשם יתברך, והידיעה המוחלטת ש'אין עוד מלבדו' יכולה לעזור שלא ניפול ל'עצת' המרגלים החיצוניים והפנימיים שלוחשים לנו:

אין שום היגיון שתזכה לישועה, המציאות מוכיחה - שאין סיכוי!

והחיים הם, אתגרי אמונה שלא נגמרים...

תנסה להאמין – בלי להבין!

עם ישראל מלומד בניסים ונפלאות, מה שהיה הוא שיהיה...

עשר המכות, יציאת מצרים, קריעת ים סוף...

הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!

אתה צריך - רק להאמין, אתה לא צריך - להבין!

תפסיק לעשות לומד'ס וחשבונות, צא מה'טבע' ושחרר את שכלך המצומצם.

וותר להבין, ותזכה לדעת גבוה – שכל עליון! תנסה – שווה!

הבטחון ואמונה יתחזקו, ותראה ניסים ונפלאות - ישועות מעל הטבע!

אתה לא חגב! זאת – שאגת הארי!

"מאת ה' היתה זאת, היא - נפלאת בעינינו".

אל תראה ב'עיניים' – תאמין!

יהושוע וכלב - האמינו! ובכך:

הם ניצחו את כל - הקשיים והמניעות!

ולכן הם אמרו בביטחון:

"עלה נעלה וירשנו אותה" – רש"י אומר דבר מדהים:

אפילו אם משה רבנו היה אומר להם:

לעשות סולמות ולעלות לשמים, הם היו - שומעים בקולו! וזה:

'עלה נעלה'! בא ביחד – נעלה ונתעלה, יש הבטחה - נראה ישועות!

אם יש לך חשק ורצון, שום דבר - לא יעצור אותך!

אומר רבי נתן: "כי אפשר לשבור ולדלג על הכל" – זכור ואל תשכח!

יהושוע וכלב אמרו מתוך אמונה אמיתית ושלמה: "כי יכול נוכל לה".

אם אין אמונת חכמים – אין לך אמונה בעצמך!

אם אין לך אמונת חכמים, גם אין לך - אמונה בעצמך...

מוהרנ"ת אומר, מי שלא מאמין לחכמים:

מאבד את מקור העוצמה, הכח והחוזק שלו!

והוא... הופך לחגב בעיני עצמו, וגם - בעיני אחרים...

כשאין לך אימון בעצמך, אתה מאבד את הרצון, החשק והכח להתמודד:

אתה 'חוסם' לעצמך את הדרך לניסים וישועות - 'מעל' הטבע!

כמו שהקב"ה חפץ ורוצה לתת לך... מאהבתו הגדולה אליך!

הרצון – תמיד יותר חזק, וגובר על כל הקשיים והמניעות.

הרצון שלך הוא – העוצמה שלך! הכר בו, טפח וחזק אותו!

רוצה לצאת מעבדות לחירות? הרפה שחרר - ותצליח!

תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!

תתחיל להתרגל שיש בעולם רק אחד שמחליט - ו'אין עוד מלבדו'!

מציאות ה' הופכת את הדמיון מתעתע - לבועת סבון.

לפעמים אתה מרגיש ש'בעל' הבירה מציץ עליך, ואומר:

לך אתן את השידוך הזה...

את הבית הזה...

את המשרה הזאת... את המכונית הזאת...

ארץ זבת חלב ודבש... יהיה בחלקך...

רק תבקש – והכל תקבל! כי:

עיניי השם שומרות ומשגיחות עליך:

מראשית השנה עד - אחרית השנה!

אין יותר טוב - ושווה מזה!

שנזכה – אמן!