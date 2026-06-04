רבי נחמן מברסלב על פרשת השבוע: תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!

רבי נחמן - פרשת שלח
תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!
אם משה רבנו היה שולח אותך 'לרגל' את הארץ. איזה אפשרות היית בוחר?
אפשרות ראשונה: ללכת עם כל החבר'ה ולעשות לארץ 'בדיקת עומק' - האם אכן הארץ טובה, ולמרות הענקים ניתן לכבוש אותה?
אפשרות שניה: להאמין להבטחת הקב"ה לאברהם אבינו, שזו הארץ ניתנה לו ולזרעו עד עולם, ולבקש ממשה רבנו את ברכת הדרך:
"יה יושיעך מעצת מרגלים" – ואחרי הברכה, לצאת לתור את הארץ.
אפשרות שלישית: להאמין להבטחה, איך כיון שיצאת בלי לקבל את ברכת משה רבנו, להיפרד מהמרגלים, והולך להשתטח על קברי האבות בחברון, על אף הסכנה שבדרך.
"ויבא עד חברון" – אתה סומך על הצדיקים כי "במיתתן הם קרויים חיים" - חיותם היא דעתם ותורתם שנשארה לדורי דורות...
איזה דרך היית בוחר?
מה הניע כל אחד לפעולה?
יהושע וכלב - האמינו בהבטחת השם שתקפה לדורות, היו צ רק צריכים 'חיזוק' קטן, כדי שייצב את אמונתם מול המציאות ה'מתעתעת'.
חכם מבקש חיזוק כבר - בתחילת הדרך: בתחילת הניסיון תבקש חיזוק: יהושוע וכלב מלמדים, עדיף להתחזק באמונה עוד טרם הניסיון מגיע, ותצליח לעמוד בניסיון מבלי שהאתגרים לא ישבשו את החלטתך.
הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!
יהושוע וכלב, לא דרשו הסבר איך המציאות המתעתעת מסתדרת עם ההבטחה האלוקית, אבל הם ידעו בצורה אבסולוטית:
הקב"ה הבטיח - הקב"ה יקיים!
"היפלא מהשם דבר"? ממש לא! הקב"ה כל יכול!
"אני ה' לא שיניתי" – יהושוע וכלב מלמדים דרך לדורות:
אל תאמין למציאות! תאמין להבטחה האלוקית! "הבוטח בה' - חסד יסובבנו".
"כי לא מחשבותיי מחשבותיכם" – שֶׂכֶל אנוש לא מבין שכל האלוקי, אצל הקב"ה:
טבע ו'מעל' הטבע - זה בדיוק אותו דבר!
לא מסתדר בהיגיון? שחרר... הרפה – תאמין ותרוויח!
הפוך על הפוך – תאמין ותשמח! כי בשכר האמונה תראה ישועות:
"מלכותו בכל משלה" – הקב"ה יוכיח שהוא מולך ומושל בכל!
תסתכל מה קורה באיראן – ותבין הכל!
האמונה - מאירה את השכל האלוקי!
יהושוע וכלב לא רצו להתפתות לעצת היצר שערער את האמונה, ולכן:
הם ביקשו ברכה מהצדיק, סמכו והתחזקו מברכתו.
הצדיק מאיר באדם דעת ושכל האלוקי, בלי קשר להגיון, ומכאן:
מי שקשור לצדיקים, שכלו הופך בהדרגה - לשכל אלוקי....
כשלון המרגלים - השכל וההיגיון!
המרגלים לא האמינו לדברי משה רבנו, שבטח בהבטחה האלוקית:
שזאת הארץ היא: "ארץ זבת חלב ודבש".
פגם המרגלים היה באמונה - בקב"ה ובשליחיו!
המרגלים ראו שיש בא"י ענקים וגם הפירות - קצת מוזרים...
והיה להם קושי להאמין ולסמוך על הבטחת ה', כפי שקורה לכל אחד מאיתנו:
כשהשכל האלוקי לא הסתדר עם המציאות – קשה להאמין!
כשהשכל האנושי לא מבין – קשה להאמין!
אפשר לכבוש ארץ עם ענקים? בטוח?
ניסיון המרגלים – הניסיון היומיומי שלך
גם אתה ואני יכלנו 'ליפול' בניסיון המרגלים, כי:
המציאות ו'תעתועי' הדמיון נאבקים במציאות האלוקית, שהיא – מעל הטבע!
רק אמונה אמיתית בהשם יתברך, והידיעה המוחלטת ש'אין עוד מלבדו' יכולה לעזור שלא ניפול ל'עצת' המרגלים החיצוניים והפנימיים שלוחשים לנו:
אין שום היגיון שתזכה לישועה, המציאות מוכיחה - שאין סיכוי!
והחיים הם, אתגרי אמונה שלא נגמרים...
תנסה להאמין – בלי להבין!
עם ישראל מלומד בניסים ונפלאות, מה שהיה הוא שיהיה...
עשר המכות, יציאת מצרים, קריעת ים סוף...
הקב"ה מבטיח – הקב"ה מקיים!
אתה צריך - רק להאמין, אתה לא צריך - להבין!
תפסיק לעשות לומד'ס וחשבונות, צא מה'טבע' ושחרר את שכלך המצומצם.
וותר להבין, ותזכה לדעת גבוה – שכל עליון! תנסה – שווה!
הבטחון ואמונה יתחזקו, ותראה ניסים ונפלאות - ישועות מעל הטבע!
אתה לא חגב! זאת – שאגת הארי!
"מאת ה' היתה זאת, היא - נפלאת בעינינו".
אל תראה ב'עיניים' – תאמין!
יהושוע וכלב - האמינו! ובכך:
הם ניצחו את כל - הקשיים והמניעות!
ולכן הם אמרו בביטחון:
"עלה נעלה וירשנו אותה" – רש"י אומר דבר מדהים:
אפילו אם משה רבנו היה אומר להם:
לעשות סולמות ולעלות לשמים, הם היו - שומעים בקולו! וזה:
'עלה נעלה'! בא ביחד – נעלה ונתעלה, יש הבטחה - נראה ישועות!
אם יש לך חשק ורצון, שום דבר - לא יעצור אותך!
אומר רבי נתן: "כי אפשר לשבור ולדלג על הכל" – זכור ואל תשכח!
יהושוע וכלב אמרו מתוך אמונה אמיתית ושלמה: "כי יכול נוכל לה".
אם אין אמונת חכמים – אין לך אמונה בעצמך!
אם אין לך אמונת חכמים, גם אין לך - אמונה בעצמך...
מוהרנ"ת אומר, מי שלא מאמין לחכמים:
מאבד את מקור העוצמה, הכח והחוזק שלו!
והוא... הופך לחגב בעיני עצמו, וגם - בעיני אחרים...
כשאין לך אימון בעצמך, אתה מאבד את הרצון, החשק והכח להתמודד:
אתה 'חוסם' לעצמך את הדרך לניסים וישועות - 'מעל' הטבע!
כמו שהקב"ה חפץ ורוצה לתת לך... מאהבתו הגדולה אליך!
הרצון – תמיד יותר חזק, וגובר על כל הקשיים והמניעות.
הרצון שלך הוא – העוצמה שלך! הכר בו, טפח וחזק אותו!
רוצה לצאת מעבדות לחירות? הרפה שחרר - ותצליח!
תתחיל להתרגל – לא להיות מרגל!
תתחיל להתרגל שיש בעולם רק אחד שמחליט - ו'אין עוד מלבדו'!
מציאות ה' הופכת את הדמיון מתעתע - לבועת סבון.
לפעמים אתה מרגיש ש'בעל' הבירה מציץ עליך, ואומר:
לך אתן את השידוך הזה...
את הבית הזה...
את המשרה הזאת... את המכונית הזאת...
ארץ זבת חלב ודבש... יהיה בחלקך...
רק תבקש – והכל תקבל! כי:
עיניי השם שומרות ומשגיחות עליך:
מראשית השנה עד - אחרית השנה!
אין יותר טוב - ושווה מזה!
שנזכה – אמן!
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