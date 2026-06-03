אמש חגגו מאות חסידים ואנשי מעשה בבני ברק את שמחת נישואיו של הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' מצאנז זמיגראד זצ"ל. השמחה הפכה ליום חג של ממש עבור החסידות, שזכתה לראות בנחמתה ולשמוח בשמחתו של הרבי זצ"ל, אשר הסתלק לבית עולמו בשנת תשע"ז והותיר אחריו חלל עצום.

כזכור, האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו שני בנים הממשיכים את דרכו בקודש: בנו הגדול, האדמו"ר מצאנז זמיגראד, אשר הוכתר להנהגת החסידות ובא בברית הנישואין לפני כשלוש שנים, ובנו השני הוא החתן, הרב שלמה שמחה, המכהן פאר כרב החסידות.

החתן בא בברית הנישואין עם הכלה, בתו של הרב שמעון דוד משה קניג מקרית צאנז בנתניה. בשמחה הגדולה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות שבאו לאחל מזל טוב ולשמוח בשמחת החצר.