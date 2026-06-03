בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים באולם של הרבנית | נכדת האדמו"ר מנדבורנה התארסה עם בן האדמו"ר מאונגוואר לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:24