באולם של הרבנית | נכדת האדמו"ר מנדבורנה התארסה עם בן האדמו"ר מאונגוואר
לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)
לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)
מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו אמש לבני ברק כדי לחגוג את שמחת הנישואין של הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל מצאנז ז'ימגראד | צפו בגלריה ממעמד קבלת הפנים ועד לריקודי המצווה טאנץ (חסידים)
בעיצומם של ימי השבעה על אחותו, הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה, יפאר הערב האדמו"ר מסקווירא את שמחת נישואי נינתו בהיכל בית מדרשו הגדול, וזאת על פי פסק הלכה מיוחד שניתן ע"י דומ"ץ החסידות | 'כיכר השבת' עם כל הפרטים, מאיזה שלב ישתתף ומה ינעל (חסידים)
מאות בחורי באבוב חגגו השבוע בשמחת השבע ברכות הכפולה במעון האדמו"ר מבאבוב וגיסו ראש הישיבה | רגע השיא נרשם כאשר לבקשת המארח, פצח האדמו"ר מסקולען בשירה וסחף את מאות הבחורים למחול נלהב | צפו בתיעודי קודש מהריקוד הסוער, משאות הקודש של הרבי וה"כוללות קוויטל" שהגישו תלמידי הישיבה שלומדים הלכה למעשה (חסידים - עולם הישיבות)
קהל רב נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מאלכסנדר, בת לבנו הרה"צ רבי אליעזר דנציגר, חתנו של האדמו"ר מקומרנא ארזי הבירה, עם החתן, נכדו של האדמו"ר מביאלא פשיסחא | השמחה נערכה באודיטוריום העירוני בבני ברק בהשתתפות גלריה מכובדת של עשרות אדמו"רים ורבנים, לצד מאות חסידים שפיזזו בשמחה עד השעות הקטנות של הלילה.
עשרים שנות נתק בין חצרות הקודש לבית סאטמר הגיעו לסיומן בשמחת הענק של בת הנגיד הרב ליפא פרידמן, אשר חולל את הבלתי יאומן והביא להסכמי השלום ההיסטוריים | כעת קבלו תיעוד ענק ומרגש ובו הרגעים הבלתי נתפסים מאחורי הקלעים, לחיצות הידיים החמות בין בכירי העסקנים משני הצדדים, והמפגש המפתיע והלבבי של הרבנית מסאטמר ליד המחיצה. המשב"קים האגדיים והעסקנים נצפו באהבה, אחווה ורעות, ומסמנים את תחילתו של עידן חדש בחסידות לקראת מפגש האחים האדמו"רים בקרוב (חסידים)
צפו בגלריה מסמטאותיה של שכונת 'מאה שערים' הירושלמית, עת צעדו עשרות אברכים בלבוש הנוסטלגי עם ילדיהם בני השלוש העטופים בטליתות, לצד עוגות דבש ריחניות אל עבר מרכז החסידות • בהמשך נראה האדמו"ר מתולדות אהרן מלמד את ילדי החמד את אותיות הא' ב' מתוך קדושה וטהרה, ובסיום האציל עליהם ברכת כהנים תחת טלית פרוסה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד נאראל בבני ברק נחגגה שמחת שבע ברכות מרוממת לרגל נישואי נינו של האדמו"ר הישיש מנאראל | רגע משעשע בשמחה נרשם כאשר הבדחן החסידי, הרב נפתלי פוקס, הידוע בכישרון שנינות יוצאי דופן, פנה אל החתן שעל פניו עדיין לא צמח זקן כלל, בבקשה אישית מיוחדת: "אני לא מבקש ממך כסף, וגם לא זהב, כל מה שאני מבקש ממך כעת – זה רק שיצמח לך כבר קצת זקן" | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מוואסלוי, בן לבנו הרה"ג ר' חיים דוב הלפרין חתן האדמו"ר מבוהוש, עם הכלה נכדת האדמו"ר מבוהוש, בת לחתנו הרה"ג ר' משה נתן למברגר בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצ"ל | אל השמחה נהרו עשרות אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והעיר שהוזמנו אחר כבוד ע"י המחותנים הרמים (חסידים)
אימפריה חסידית חסרת תקדים. בקריית יואל שבמונרו יש הכל – מבית יולדות ועד בית עלמין, בלי שום צורך לצאת מגבולות העיר | השבוע נרשם צעד נוסף בהתעצמות המקומית, כאשר האדמו"ר מסאטמר חנך את משרדי חברת 'מצילי האש' – תחנת כיבוי אש עירונית המנוהלת ומאוישת כולה על ידי מתנדבים חסידים | צפו בתיעוד (חסידים)
מה שהתחיל בעיצומה של השואה כנסיעה מסוכנת של הרבי ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע לקצירת חיטים בגליל, הפך למסורת שנמשכת כבר 82 שנה ברציפות • המוני חסידי לעלוב עלו השבת לאתרא קדישא מירון בראשות האדמו"ר, ובמוצאי השבת השתתפו במעמד ההדלקה המרגש על פסגת ההר | צפו בגלריה (חסידים)
באחד מהלילות האחרונים יצא האדמו"ר מסאטמר אל חצר ביתו נאווה קודשו בקריית יואל במונורו, וקיים בהתרגשות רבה את המצווה הנדירה של שילוח הקן | האדמו"ר גירש את היונה, ומיד לאחר מכן טיפס אחד מפרחי החסידים אל קצה האילן הגבוה, כדי להוריד את הביצים שעליהן רבצה הציפור, והגיש אותן לאדמו"ר אשר היה נרגש מקיום המצווה המיוחדת (חסידים)
מחזה מרגש במסיבת החומש של ילדי קריית צאנז בטבריה, שנערכה בראשות רב הקהילה הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם • במהלך המעמד הציגו ילדי החמד בלייב את עבודת הכהנים והלוויים בבית המקדש, מהקרבת הקורבנות ועד שירת הדוכן, וסיימו בריקוד סוער על כתפי האבות • משה גולדשטיין השתתף במעמד ומגיש גלריה (חסידים)
מעמד כבודה של תורה נערך בהיכל ישיבת צאנז המעטירה בירושלים לבחורים שעמלו ועמדו בכור המבחן • בסיום המעמד הסבו בחורי החמד לזיץ חסידי עם ראש ישיבת פיטסבורג שרומם את הלבבות בדברי חיזוק ואמונה • תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
קהל רב, אדמו"רים, רבנים וחסידים נטלו חלק השבוע בשמחת הנישואין שאיחדה כמה משושלות החסידות | נישואי נינת האדמו"ר ממעליץ, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא, בת להרב אברהם נחמיה מוסקוביץ. עם החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע | שוקי לרר מגיש גלריה מקבלת הפנים, ועד לאחר ריקודי האדמו"רים במצווה טאנץ (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי החתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45 • צפו בגלריה מרהיבה מרגעי קבלת הפנים המרגשת והחופה ברחובה של עיר, דרך ריקודי הקוזקים המסורתיים של פרחי החסידות, ועד לשעות הקטנות של הלילה בהן פצח הרבי בריקודי דבקות לפני הכלה במעמד ה'מצווה טאנץ' (חסידים)
בעיר אלעד חגגו חסידי דושינסקיא את מעמד הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש של החסידות בעיר • ברגעים מרגשים בחדרו של הרבי ימים ספורים קודם לכן, ללא נוכחות המשמשים והגבאים, כתב הרבי אות אחרון בספר, מזג במו ידיו כוסיות יין לבני המשפחה והאציל מברכותיו • צפו בתיעודים מירושלים ועד אלעד (חסידים)
מאות חסידים ועשרות אורחים מעבר לים יחגגו הערב בבני ברק את שמחת הנישואין המרוממת של רב חסידות צאנז זמיגראד, הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל • אחיו האדמו"ר שיגר הזמנה נרגשת לכלל החסידים וקרא להם ליטול חבל בשמחת אחיו החתן • כל הפרטים על השמחה הגדולה (חסידים)
תקדים בחצר חסידות דושינסקיא: עשרות לומדים שסיימו את מסכת חגיגה אמרו יחד את הקדיש, וזאת לאור פסק הלכה מיוחד של האדמו"ר במעמד אדיר שנערך בטבריה • צפו בתיעוד מרגעי ההוד עם ילדי התשב"ר שעטו כתרים, הריקוד הסוער של הרבי עם הקהל והמתנה המפוארת שקיבלו האברכים המצטיינים (חסידים)
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