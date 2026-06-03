כיכר השבת
בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

באולם של הרבנית | נכדת האדמו"ר מנדבורנה התארסה עם בן האדמו"ר מאונגוואר

לקול מצהלות חתנים נחגגה השבוע ברוב פאר והדר שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מנדבורנה, בת לבנו הרב יוסף דוד רוזנבוים וחתן האדמו"ר ממודז'יץ, עם החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר | המעמד נערך באולם שבמעון הרבנית מנדבורנה (חסידים)

שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)
שמחת בית נדבורנה - מודז'יץ - אונגוואר (צילום: מ.ה.ה)

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אירוסיןהאדמו"ר ממודז'יץהאדמו"ר מנדבורנההאדמו"ר מאונגוואר

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