רב חרדי חושף: איך זיוף מסמכים שינה את חיי

שבוע עמוס ודרמטי עבר על כולנו ואנחנו לקראת ימים סוערים לא פחות, כך שהערב ב"דבר השבוע" בהגשת משה מנס נעסוק בכל מה מה שחשוב יחד עם נגיעות הומור ומידע טכנולוגי ובריאות. ממשבר הגיוס שמאיים לקרוע את העם, דרך סוגיות עומק בחינוך החרדי ועד לטכנולוגיות שמשנות את העולם – פסיפס מרתק של מידע מרתק.

חוק הגיוס והסכנה למלחמת אחים: "התפרעות שיצאה משליטה"

על רקע ההפגנות הסוערות ומעצר עריקים התיישב באולפן אריה יואלי, עורך אתר האינטרנט הדתי-לאומי "סרוגים", לעימות חזיתי ונוקב. יואלי סירב להשתמש במונח "מלחמת אזרחים", אך לא חסך בביקורת קשה על התנהלות המגזר החרדי: "זו התפרעות שיצאה משליטה... מי שמתחיל בזה אלו החרדים שלא מתגייסים".

יואלי מתח ביקורת על היעדר גינוי מהיר מצד ההנהגה החרדית המרכזית, והשמיע אזהרה חמורה מפני העתיד: "אני מאוד מפחד שזה יגיע לשפיכות דמים. מספיק שאחד היה מוציא אקדח מול הבית של סולברג, וזה היה מגיע לדברים שלא רצינו לראות". לדבריו, לו הציבור החרדי היה מציע התגייסות של אלפי חיילים מיד לאחר אירועי שמחת תורה, "כל ההפגנות האלה לא היו מתרחשות".

עימות חריג מחוץ לכלא 10: הנגד באזהרה חריפה לאנשי הפלג הירושלמי חזקי שטרן | 05.06.26

הסוד במגירה: הרב מוישה גוטמן פותח פצעים

באחד הראיונות החשופים שנראו לאחרונה, התארח הסופר הרב מוישה גוטמן לרגל צאת ספרו החדש עב-הכרס (768 עמודים) שיצא בהוצאת "ידיעות ספרים". הספר, שחושף בפני הציבור החילוני טפח מעולמה של משפחה חרדית המתמודדת עם בן שיוצא בשאלה, מבוסס בחלקו על חוויות אישיות מטלטלות.

גוטמן חשף כיצד בגיל 13 מצא במגירה מעטפה ובה מסמכים רפואיים מזויפים של אביו, שנועדו להשיג לו פטור משירות צבאי. "זה יצר אצלי חוסר אמון אדיר באבי המושלם", שיתף בכנות. הוא ביקש לשלב את התקרית כמניע ליציאתו בשאלה של גיבור הספר, אך נתקל בהתנגדות מצד העורכים החילונים שטענו כי הדבר "לא אמין". בנוסף, סיפר גוטמן על הדילמה הקורעת את המשפחות החרדיות – בין גישת האב הדורש נתק מוחלט מהבן שעזב את הדרך, לבין האם הנאבקת לשמור על קשר בכל מחיר.

בינה מלאכותית, אלון מאסק והרובוט שיספר אתכם

פינת הטכנולוגיה אירחה השבוע דמות ייחודית – כתב וירטואלי מבוסס בינה מלאכותית (AI) בדמותו של אלחנן טואג המוכר לנו מסיקוריו השוטפים של תחום הטכנולוגיה, המשפט והצהובונים. הסקירה של אנחנו שבמבט ראשון נראה אנושי מידי עבור בוט, התמקדה בזינוק המטאורי של חברת DeepSeek הסינית, ובפרויקט "Agent K" שעתיד להכניס סוכני AI קטנים ופרטיים ישירות למעבדי הסמארטפונים שלנו, ללא צורך בחיבור לאינטרנט. עוד נחשף כי החשש של אלון מאסק מפני החזון הבלתי מבוקר של ראשי גוגל, הוא שהוביל אותו להקים את חברת OpenAI.

ואם כבר AI – בפינת "הפנצ'און" עם יוסי חיים מימון המוכשר התברר שבסין כבר יש רובוטים שמספרים לקוחות בקניונים ב-30 שקלים בלבד. האם זה יעבוד בישראל? כנראה שלא. בלי עיתון "יתד נאמן" ישן משנת תשנ"ד ובלי יכולת לרכל עם המכונה על השכנים – למספרות אין באמת תחליף.

פייק ניוז בצלחת ופוליטיקאים בטיקטוק

תזונה או אשליה? התזונאי הקליני ברוך רוזנשטארק הגיע לנפץ מיתוסים בפינת הבריאות, ויצא נגד טרנד הצומות הקיצוניים של 40 יום: "אנשים מחפשים קסמים במקום את הדבר הפשוט והמשעמם – תאכל פחות ממה שאתה צריך ותזוז יותר".

ליצנות במליאה: מומחה הקמפיינים אריאל שארפר ניתח את הפיכתם של נבחרי הציבור ל"בדרני רשת" בעידן הטיקטוק והטלגרם. מממלכתיות של פעם, עברנו לסרטונים מגחיכים ותחרויות הורדת ידיים שמנסים בכוח לשדר שפוליטיקאים הם "קולים".

רץ ברשת: מ"פרדוקס הקסדה" של מלחמת העולם הראשונה שהסביר מדוע קסדות פלדה העלו דווקא את כמות הפצועים (כי החיילים פשוט הפסיקו למות בשטח), ועד לחסיד ברסלב שזכה לקנות תפילין מהודרות של רבנו תם ברבע מחיר בסיעתא דשמיא.