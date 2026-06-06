כיכר השבת
הסגולה למוצאי שבת | צפו

מה קרה לגוי שעשה טובה לבעל שם טוב? הסיפור שמבטיח ברכה משולשת

בכל יום היה הבעל שם טוב הקדוש טובל בנהר והשלג פצע את רגליו • גוי אחד ראה זאת והניח קש על הדרך, והבעל שם טוב הבטיח לו ברכה משולשת שהתקיימה במלואה | הסיפור המסוגל למוצאי שבת (חסידים)

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

בכל יום היה הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו טובל את עצמו בנהר, והארץ סביבות הנהר הייתה מכוסה בשלג עבה. כשהיה הבעל שם טוב הקדוש פוסע על השלג שהיה גס כקרח, עור רגליו היה נדבק לשלג, והיה זב דם מרגליו הקדושות.

פעם אחת ראה זאת גוי אחד, וכאב לו על כך. בפעם הבאה כשבא שוב הבעל שם טוב לטבול, הלך הגוי והניח קש על השלג, בשביל שהבעל שם טוב לא ידרוך על השלג הקשה.

הבעל שם טוב מגלה את המעשה

כשחזר הבעל שם טוב מטבילתו הרגיש שמשהו משונה, וכשהסתכל סביבו הבחין בקש שמפוזר על הארץ. הבעל שם טוב חיפש לדעת מי עשה זאת לכבודו, והגוי ניגש אליו ואמר לו שהוא עשה זאת.

אמר לו הבעל שם טוב: "אני אברך אותך בברכה אחת חזקה שתתקיים, רק תבחר מה אתה חפץ - האם אתה חפץ בבריאות תמידית, או בנחת מצאצאיך, או בעשירות מופלגת?"

הגוי, שלא הבין למה רק ברכה אחת, אמר: "רבי, אני חפץ בכל השלוש ברכות". אמר לו הבעל שם טוב: "אם כך, אז שיהיו לך את כל השלוש".

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

הברכה שהתקיימה במלואה

וכך היה. אותו הגוי, כשהיה זקן מופלג, היה בריא וחזק בגופו. לא נצרך לרופא מימיו ולא הייתה חסרה לו אפילו שן אחת. והיה לו נחת מהנכדים שלו, והיה עשיר גדול מאוד.

ואם גוי זכה לכך על מעשה טוב אחד שעשה לבעל שם טוב הקדוש, מה אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב שנזכה לבריאות תמידית, לנחת מהילדים והצאצאים ולעשירות דקדושה.

בזכות הבעל שם טוב הקדוש זכרו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון.

סיפור חסידי למוצאי שבתסיפור חסידי למלווה מלכהסיפור למוצ"שהרב יצחק ישי בנוןסיפורי הבעש"טהסגולה למוצ"ש

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר