מחזה משובב לב ונפש נראה השבוע בסמטאותיה של השכונה הירושלמית הוותיקה 'מאה שערים', עת צעדו עשרות אברכים בלבוש הירושלמי, כשהם נושאים בידיהם את ילדי החמד בני השלוש, עטופים בטליתות מכף רגל ועד ראש כמנהג הדורות, בדרכם למעמד ה'חומש סעודה' וראשית לימוד האותיות אצל הרבי.

האבות הנרגשים, שנשאו בידם השנייה את העוגות הביתיות המסורתיות המעוטרות באותיות הא' ב', צעדו בסמטאות הנוסטלגיות אל עבר מרכז החסידות. שם, בהיכל בית המדרש, נערך המעמד הנרגש כאשר האדמו"ר מתולדות אהרן לימד את הילדים הרכים לראשונה את האותיות הקדושות מתוך טהרה, תוך שהאבות מלקקים עמם את הדבש מעל האותיות כמיטב המסורת.

בסיום המעמד פרסו טלית גדולה מעל ראשי כל ילדי החמד, והרבי האציל עליהם ברכת כהנים.