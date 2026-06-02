כיכר השבת
גלריה ססגוני

ירושלים של מעלה | התיעוד הממיס מסמטאות מאה שערים שאתם חייבים לראות

צפו בגלריה מסמטאותיה של שכונת 'מאה שערים' הירושלמית, עת צעדו עשרות אברכים בלבוש הנוסטלגי עם ילדיהם בני השלוש העטופים בטליתות, לצד עוגות דבש ריחניות אל עבר מרכז החסידות • בהמשך נראה האדמו"ר מתולדות אהרן מלמד את ילדי החמד את אותיות הא' ב' מתוך קדושה וטהרה, ובסיום האציל עליהם ברכת כהנים תחת טלית פרוסה (חסידים)

לימוד א' ב' בתולדות אהרן| צילום: צילום: שוקי לרר

מחזה משובב לב ונפש נראה השבוע בסמטאותיה של השכונה הירושלמית הוותיקה 'מאה שערים', עת צעדו עשרות אברכים בלבוש הירושלמי, כשהם נושאים בידיהם את ילדי החמד בני השלוש, עטופים בטליתות מכף רגל ועד ראש כמנהג הדורות, בדרכם למעמד ה'חומש סעודה' וראשית לימוד האותיות אצל הרבי.

האבות הנרגשים, שנשאו בידם השנייה את העוגות הביתיות המסורתיות המעוטרות באותיות הא' ב', צעדו בסמטאות הנוסטלגיות אל עבר מרכז החסידות. שם, בהיכל בית המדרש, נערך המעמד הנרגש כאשר האדמו"ר מתולדות אהרן לימד את הילדים הרכים לראשונה את האותיות הקדושות מתוך טהרה, תוך שהאבות מלקקים עמם את הדבש מעל האותיות כמיטב המסורת.

בסיום המעמד פרסו טלית גדולה מעל ראשי כל ילדי החמד, והרבי האציל עליהם ברכת כהנים.

לימוד א' ב' בתולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
