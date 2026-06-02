המלחמה בעזה הסתיימה, וה"סיוע ההומניטרי" נכנס בכמויות אדירות וממלא את כיסיו של ארגון הטרור חמאס למערכה הבאה. אך כל זה לא מספיק למקרון וחבריו באירופה, שממשיכים למרות הכל לרדוף את ישראל בזירה הבינלאומית, ומקדמים שלל סנקציות ועונשים על המדינה היהודית.

מחר, צפוי להתקיים דיון דרמטי שמטרתו להטיל סנקציות על שרי הממשלה, כאשר היחידה שמתנגדת בינתיים היא צ'כיה, בעלת ברית ותיקה, כך לפי דיווח הערב ב-'12'.

הדיון של שגרירי עשרים ושבע מדינות האיחוד האירופי יתקיים במטרה לגבש הסכמה רחבה על הטלת צעדים מגבילים נגד חברים בממשלת ישראל. המהלך המסתמן דורש תמיכה מלאה ופה אחד של כל המדינות החברות באיחוד, כאשר תשומת הלב מופנית לעמדתה של צ'כיה.

הרפובליקה הצ'כית נחשבת כעת לבעלת הברית העיקרית של ירושלים המסוגלת לבלום את היוזמה, בייחוד לאחר שחילופי השלטון בהונגריה הובילו לאובדן התמיכה המובטחת שסיפקה בודפשט בעבר. שר החוץ הצ'כי פטר מצינקה אף חתם לאחרונה על הצהרה משותפת עם שר החוץ גדעון סער שבה התחייב למנוע החלטות מסוג זה.

מדינות באיחוד מפעילות כעת לחצים כבדים על הממשל בפראג כדי שיסיר את התנגדותו ולא יטיל וטו על המהלך, כאשר איטליה וצרפת כבר הודיעו רשמית כי הן תומכות בקידום העיצומים הללו.

התשתית לדיונים המדיניים היא טיוטת מסמך פנימי של המועצה האירופית שנחשפה בכלי התקשורת פוליטיקו, אשר גובשה בעקבות הביקורת הבין-לאומית על סרטון שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה.

ההחלטות הרשמיות בנושא צפויות לעלות להכרעה במהלך כינוס שרי החוץ של האיחוד ובמסגרת פסגת המנהיגים שתתקיים באמצע חודש יוני.

בטיוטת המועצה שנחשפה נכתב כי "המועצה האירופית מגנה את היחס הבלתי הולם לעצורים בעקבות יירוט משט 'גלובל סומוד' במים בין-לאומיים".

עוד צוין במסמך הפנימי כי "המועצה מזמינה את מועצת האיחוד לקדם עבודה על צעדים מגבילים נגד שרים קיצוניים המסיתים ומקדמים הפרות זכויות אדם מסוג זה".