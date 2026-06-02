מערת המכפלה ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

אירוע יוצא דופן התרחש בשבוע שעבר במהלך ביקור בעיר האבות חברון של צוות מלמדים מתלמוד תורה ליטאי נחשב במרכז הארץ.

עדות שהגיעה לידי 'כיכר השבת' חושפת כי במסגרת הביקור ביקרו המלמדים בקבר ישי ורות, בבית החיים של ה'שדי חמד' וה'ראשית חכמה', ואצל עוד ישני חברון זי"ע. הסיור הגיע לשיאו במערת המכפלה, שם התפללו המלמדים לישועת הפרט והכלל. הוביל את הקבוצה הרב ישעיהו רוזנברגר, חסיד גור, וסיפר למלמדים בטוב טעם ודעת על ההיסטוריה היהודית של העיר - מימי בראשית, דרך דוד המלך וחזקיהו, ועד למאות השנים האחרונות, קהילת חב"ד, עליית ישיבת סלבודקא, והישוב היהודי בחברון של ימינו אנו. כשהגיע לסיפור על בית הכנסת של אברהם אבינו ועל המסורת שאברהם אבינו התגלה בו, פקפקו חלק מהמלמדים בדברים. רוזנברגר, הדגיש במהלך הסיור כמה פעמים כי אינו בא להחדיר השקפה אלא להציג סיפור היסטורי ממסורת יהודי חברון. "כך נקנה את חברון בדורנו" השיא הגיע כשסיפר הרב ישעיהו רוזנברגר על אחד הרגעים המכוננים בתולדות היישוב היהודי המחודש בחברון - סיפורה של שרה נחשון, שקברה את בנה הפעוט אברהם ידידיה בבית העלמין העתיק בחברון בשנת תשל"ה (1975) הקבורה היהודית הראשונה בלב העיר מאז טבח תרפ"ט או אז גורשו היהודים מחברון.

חברון ( צילום: Wisam Hashlamoun/FLASH90 )

על קברו, אמרה שרה נחשון את המילים שנחרתו בתולדות העיר: "לפני אלפי שנים קבר אברהם את שרה בחברון, וכך קנה את חברון; והיום אני שרה קוברת כאן את בני אברהם, וכך נקנה את חברון בדורנו".

את האמרה זו, התקשו חלק מהמלמדים הליטאים לקבל כפשוטה וכלשונה, שכן היא משווה במעט את שרה נחשון לאישי התנ"ך.

לאחר הסיור פנה אחד המנהלים הרוחניים של המוסדות אל הרב ישעיהו רוזנברגר ואמר לו: "צריך להיזהר, אסור להחדיר לאומיות לציבור המלמדים. ושתדע שאסור לגור ליהודים בחברון, התורה הקדושה אוסרת לגור פה. אסור שתחדור לדור הצעיר הלאומיות".

יצוין כי המלמדים התפעלו מההדרכה המרתקת של הרב ישעיהו רוזנברגר שהוביל 150 מלמדים בשבילי חברון העתיקה(!), והביקורת נאמרה בצנעה, כביקורת בונה לפי ההשקפה של המנהל הרוחני.

יצוין כי הסיור כולו היה אודות אבותינו הקדושים, וחלק קטן ממנו היה על ההתיישבות היהודית המודרנית העכשווית בעיר חברון.