בצל האבל הכבד על פטירתה של הרבנית הצדקנית מרחמסטריווקא ע"ה, אלמנת האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב זצ"ל ואחותו של יבלחט"א האדמו"ר מסקווירא, נערכים בשיכון סקווירא לשמחת נישואי נינתו של האדמו"ר. השמחה עורר שאלה הלכתית מורכבת בשל ימי השבעה שבהם שרוי הסבא הגדול, ראש תפארת המשפחה.

הכלה היא בת להרב חיים מאיר טווערסקי, בנו של הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא. החתן הוא נכדו של האדמו"ר מקאלוב, בן לבנו הרה"צ רבי ישכר דוב טויב, אב"ד קאלוב וילאמסבורג וחתן האדמו"ר מדעעש.

בשל העובדה שהאדמו"ר מסקווירא יושב שבעה על פטירת אחותו, עלתה על השולחן השאלה לגבי השתתפותו של אבל בשמחה משפחתית. האדמו"ר שיגר את בניו הרבנים לפוסק ההלכה של שיכון סקווירא, הרה"ג ר' יוסף ישראל אייזנבערגער, כדי לקבל הכרעה ודעת תורה ברורה בנידון. הדיין שהתעמק בשאלה, פסק כי ייקבע סדר מיוחד עבור האדמו"ר כדי לשלב בין דיני האבלות לחובת ההשתתפות בשמחה.

אמש (שלישי), בלילה שלפני החתונה, לא השתתף האדמו"ר כלל בשמחת ה"חתן מאל" שנערכה בהיכל בית המדרש הגדול. עם זאת, כמסורת סקווירא, הוא קיבל את הקהל כרגיל בחצר הקודש, כשאלפי החסידים עברו להתברך בפתקאי דרחמי והעניקו 'דורון דרשה' כנהוג.

זמיגראד חגגה את יום שמחתה | רב החסידות בא בברית הנישואין בקול רעש גדול חיים רוזנבוים | 15:00

הערב (רביעי), במהלך שמחת הנישואין עצמה, האדמו"ר ישתתף במעמדי הקבלת פנים והחופה. לסעודת הנישואין הוא יופיע בהדרו בשלב מאוחר מהרגיל, רק לאחר כניסת החתן, ולא יסעד יחד עם הקהל. הרבי יעודד את השירה בעוז כשהוא לבוש בבגדי שבת, ובמעמד ה"מצוה טאנץ" ירקוד כמקובל, כאשר לרגליו נעלי בד (ללא מגפיים) בשל ימי האבלות.

השמחה הנוכחית מזכירה מקרה דומה להפליא שהתרחש בחצר הקודש סקווירא לפני פחות משנה, בחודש אלול. באותם ימים הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מווויז'ניץ קיימישא זי"ע, בת האדמו"ר מרחמסטריווקא ואחותם של האדמו"רים הנוכחיים. שעות ספורות לאחר מסע הלוויה, השיא אחיה, האדמו"ר מרחמסטריווקא מלייקווד, את בתו עם נין האדמו"ר מסקווירא.

באותו אירוע הגיע האדמו"ר מלייקווד כשהוא לבוש בגדי שבת אך נועל נעלי בד, וישב על כיסא פשוט. זאת לאחר דיון הלכתי מעמיק של פוסקי ההלכה בארצות הברית, שפסקו כי אבי הכלה רשאי להשתתף בשמחה תוך שמירה על דיני האבלות. הוא אף רקד מצווה טאנץ לפני הכלה והחתן, ולאחר מכן ישב בצד ולא המשיך בריקודי המשפחה.