כיכר השבת
שעה קצרה לאחר הלוויית אחותו

מרגש: ריקוד המצווה טאנץ של האדמו"ר האבל עם בתו הכלה לצלילי תזמורת | צפו

צפו בתיעוד נעלה, מריקוד הקודש של האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקנוויין, עם בתו הכלה תחי' שעות ספורות לאחר הלוויית אחותו הרבנית מויז'ניץ קיימישע ע"ה | כזכור, האדמו"ר קיבל היתר מיוחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית | בתוך כך, בחסידות מתכוננים לשמחת שבע הברכות המרכזית ביום ראשון הקרוב בהשתתפות המונים (חסידים)

האדמו"ר מרחמסטריווקא אוק ענד ויין בריקוד מצווה טאנץ הלילה

ברגעים של קדושה והתעלות, האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקוויין רקד מצווה טאנץ עם בתו הכלה תחי', שעות ספורות לאחר מסע הלוויה של אחותו, הרבנית הצדקנית מוויז'ניץ קיימישע לעיק ע"ה.

האדמו"ר, שהגיע לבוש בבגדי שבת עם נעלי בד, ישב על כסא פשוט. במהלך המצווה טאנץ, רקד ברגש רב לפני הכלה, ובהמשך עם החתן. לאחר הריקוד עם החתן, התיישב בצד האולם ולא המשיך בריקודים נוספים עם בני המשפחה, כפי שנהוג בדרך כלל.

האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקנוויין בריקוד מצווה טאנץ (צילום: באדיבות המצלם)

השמחה התקיימה בהיכל בית המדרש הגדול בשיכון סקווירא ונמשכה עד השעות הקטנות של הלילה, בהשתתפות קהל רב.

השתתפותו של האדמו"ר בשמחה, למרות האבל הכבד, התאפשרה לאחר דיון הלכתי מעמיק של גדולי הפוסקים בארצות הברית, כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', אשר פסקו כי מותר לאבי הכלה להשתתף בשמחתה, תוך שמירה על דיני האבלות.

בהמשך התיעודים נצפה, האדמו"ר מקאלוב לרפואה שלימה, חותן האדמו"ר, בריקוד מצווה טאנץ.

השבת שבע ברכות תיערך במרכז החסידות בשכונת אוקוויין שבלייקווד, וביום ראשון בלילה תיערך השבע ברכות המרכזית, בסגנון של גדולה, בהשתתפות כלל החסידים.

