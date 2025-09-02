האדמו"ר מרחמסטריווקא אוק ענד ויין בריקוד מצווה טאנץ הלילה

ברגעים של קדושה והתעלות, האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקוויין רקד מצווה טאנץ עם בתו הכלה תחי', שעות ספורות לאחר מסע הלוויה של אחותו, הרבנית הצדקנית מוויז'ניץ קיימישע לעיק ע"ה.

האדמו"ר, שהגיע לבוש בבגדי שבת עם נעלי בד, ישב על כסא פשוט. במהלך המצווה טאנץ, רקד ברגש רב לפני הכלה, ובהמשך עם החתן. לאחר הריקוד עם החתן, התיישב בצד האולם ולא המשיך בריקודים נוספים עם בני המשפחה, כפי שנהוג בדרך כלל.