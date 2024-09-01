בפסק הלכתי יוצאת דופן, יפאר האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקוויין, את שמחת נישואי בתו - שעה קצרה לאחר מסע הלוויית אחותו הרבנית הצדקנית מויז'ניץ קיימישע לעיק | האדמו"ר ישתתף בבגדי שבת - מלבד נעליו, וזאת על פי פסק הלכה מיוחד של גדולי מורי ההוראה בארה"ב | כל הפרטים סביב הפסק המסעיר (חסידים)
באולם 'בנות דבורה' בלייקווד נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי נין האדמו"ר מויז'ניץ, החתן בן הרב יעקב יוסף טווערסקי בהרה"צ אהרן מענדיל טווערסקי וחתן הרה"צ רבי יצחק טווערסקי בני האדמו"ר מסקווירא, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקויין (חסידים)