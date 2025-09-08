כיכר השבת
ערב של שמחה

מאבל ליום טוב: האדמו"ר קם מימי השבעה והחסידים חגגו בשמחת שבע ברכות מרכזית

המוני תושבי לייקווד נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת בית צדיקים, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקנוויין, שקם אתמול מימי השבעה על פטירת אחותו הרבנית הצדקנית מקימישע לעיק ע"ה | בשמחה השתתפו כלל אדמו"רי ורבני העיר לצד המוני חסידים ואנשי מעשה (חסידים)

שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)

המוני תושבי לייקווד נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת בית צדיקים, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקנוויין, שקם אתמול מימי השבעה על פטירת אחותו הרבנית הצדקנית מקימישע לעיק ע"ה, אשר נפטרה לדאבון כל לב בערב יום חופת נישואי בתו הכלה תחי'.

בשמחה השתתפו כל גדולי האדמו"רים והרבנים מהעיר לייקווד, לצד המחותנים הרמים לבית סקווירא שהגיעו יחד עם החסידים לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים.

האחים, האדמו"רים לבית רחמסטריווקא לא נטלו חלק בשמחה מפאת אבלם, היות והם נמצאים עדיין בתוך ימי השלושים, מלבד אחיו, האדמו"ר מרחמסטריווקא מונסי שכן הגיע להשתתף.

במרכז השמחה הופיע בהדרו הגאון רבי מלכיאל קוטלר, ראש הישיבה דלייקווד, שאף פצח במחול נלהב עם החתן והאדמו"ר. כן השתתף בשמחה, האדמו"ר מקאלוב לרפו"ש, שהטריח עצמו ובא ממקום מושבו בווילאמסבורג לשמחת שבע הברכות של נכדתו.

את השמחה הנעימו בזמר הלל ושיר מקהלת ויז'ניץ המקומית.

שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)
שמחת שבע הברכות בחצה"ק רחמסטריווקא אוקנוויין (צילום: באדיבות המצלם)

