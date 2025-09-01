בעלה האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע ( צילום: איתי קצב )

אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ קיימשע לעיק: בצער רב וביגון קודר, הגיעה בשורת האיוב על פטירתה של הרבנית הצדקנית בת גדולים וקדושים מרת פייגא מרים האגר ע"ה. א"ח של האדמו"ר מוויז'ניץ קיימישע לעיק, ובתו של האדמו"ר הרה"ק מראחמסטריווקא זי"ע מארצות הברית, אשר השיבה נשמתה הזכה והטהורה לאחר מחלה קשה.