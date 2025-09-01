אבל כבד בחצר הקודש ויז'ניץ קיימשע לעיק: בצער רב וביגון קודר, הגיעה בשורת האיוב על פטירתה של הרבנית הצדקנית בת גדולים וקדושים מרת פייגא מרים האגר ע"ה. א"ח של האדמו"ר מוויז'ניץ קיימישע לעיק, ובתו של האדמו"ר הרה"ק מראחמסטריווקא זי"ע מארצות הברית, אשר השיבה נשמתה הזכה והטהורה לאחר מחלה קשה.
הרבנית ע"ה, נולדה לאביה האדמו"ר הרה"ק מרחמסטריווקא זי"ע, ולהבלחט"א אמה הרבנית תליט"א בת הרה"ק מסקווירא זי"ע, אחות האדמו"ר מסקווירא שליט"א.
בנערותה גדלה והתחנכה בבית גדול ורם זה של הוריה שהתגורר בשיכון סקווירא, סמוך על שולחן מלכים של זקינם הגדול זי"ע.
בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה הגדול האדמו"ר מויז'ניץ קימישע לעיק, הרבנית שהייתה ידועה במעשיה הטובים, בחסד וביראת שמיים, עמדה לימינו של בעלה במסירות נפש ושימשה לו עזר כנגדו לאורך כל השנים, תחילה במונטריאול, ובהמשך בקיימישע לעיק.
בשנים האחרונות חלתה במחלה הקשה, והבוקר (שני) למרבה היגון והצער השיבה נשמתה הזכה והטהורה לבוראה, בהותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ובראשם בעלה הגדול האדמו"ר מויז'ניץ קיימישע, ואחיה האדמו"רים מרחמסטריווקא ב"פ, ווילאמסבורג, לייקווד, אוקוויין, ועוד.
נמשיך ונעדכן כאן ב'כיכר השבת', כשיהיו פרטים אודות מסע ההלוויה.
יצוין, כי הערב צפוי אחיה האדמו"ר מראחמיסטריווקא-אוקוויין לחתן את בתו למזל טוב, עם נין האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא.
ת.נ.צ.ב.ה.
0 תגובות