אירוע נדיר ושובר לב מתרחש הערב (שני) בחצר הקודש ראחמיסטריווקא אוקוויין. בצל יגונו הכבד של האדמו"ר על פטירתה של אחותו, הרבנית פייגא מרים האגר ע"ה, אשת האדמו"ר מויז'ניץ קיימשע לעיק, מחתן האדמו"ר מראחמיסטריווקא אוקוויין את בתו הכלה למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת.

השמחה הגדולה, שהתערבה עם האסון המר שפקד את המשפחה בערב יום החופה, הובילה לשאלות הלכתיות חסרות תקדים ולהחלטות מיוחדות. הכלה תינשא הערב לחתן היקר, נינם של האדמו"רים מוויז'ניץ וסקווירא, בן להרה"ג יעקב יוסף טווערסקי, בנו של הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, וחתן הרה"צ רבי יצחק טווערסקי בני האדמו"ר מסקווירא. בעוד החסידים התכוננו בצהלה לשמחת הנישואין, נפלה על ראש רבם כרעם ביום בהיר בשורת האיוב על פטירת אחותו הרבנית הצדקנית ע"ה. מדובר באסון שקרה בערב יום החופה, ובעוד צד החתן והכלה התכוננו לשמחתם הגדולה, לבש האדמו"ר בגדי אבלות ויוצא ללוות את מיטת אחותו בדרכה האחרונה. מתוך דאגה לכלה היקרה תחי', שהתכוננה ליומה הגדול אך חששה שאביה לא יזכה להשתתף בשמחתה, התערבו גדולי הפוסקים בארצות הברית. לאחר דיון הלכתי ממושך, פסקו הרבנים שהאדמו"ר ישתתף בשמחה עטור בבגדי שבת, למעט נעליו. פסק זה התבסס על ההיתר ההלכתי לאבי הכלה לשמוח בשמחת הנישואין, גם במצבים מורכבים כאלו. ואכן, כפי שנמסר לחסידים, האדמו"ר יופיע מיד עם גמר מסע ההלוויה, בשעה 19:30, למעמד החופה אך לא ישתתף במעמד ה'קבלת פנים'. לאחר מכן הוא יופיע לשמחת החתונה בשעה 22:45, ויישאר עד לאחר ה"מצווה טאנץ", וינהג בדיני אבלות במהלך הריקודין.

בתוך כך, שבת שבע ברכות תערך במרכז החסידות בשכונת אוקוויין שבלייקווד. שמחת השבע ברכות המרכזית, שתוכננה למוצאי שבת, תיערך ביום ראשון בלילה, בהשתתפות כלל החסידים.

מסע הלוויית הרבנית הצדקנית מקיימישע לעיק, יצא בשעה 10:30 מקריית ויז'ניץ קיימישע, בשעה 14:00 מרחבת ביהמ"ד רחמסטריווקא בבורו פארק, ובשעה 16:30 מרבחת ביהמ"ד הגדול 'לבוש מרדכי' דחסידי ויז'ניץ מונסי, בדרכה לאוהל הרבניות לבית ויז'ניץ מונסי בבית העלמין בעיר.

אגב, בשונה ממקרים קודמים באירועים כגון דא, בשמחה זו, בשל מעמדה המיוחד של שמחת נישואי בת, פסק ההלכה היה שונה באופן מהותי. בניגוד למקרים אחרים בעבר, בהם אדמו"רים שנאלצו ל"ע לשבת שבעה בימי שמחת נישואי נכדיהם, וקיבלו היתר להשתתף רק במעמד החופה (כגון האדמו"רים מויז'ניץ-מונסי זי"ע כשנפטר בנו הרה"צ רבי פנחס שלום הגר זצ"ל, ויבלחט"א האדמו"ר מויז'ניץ כשנפטרה עליו אחותו הרבנית מסקווירא ע"ה), במקרה זה הורו הפוסקים שהאדמו"ר יופיע לחלק גדול מהשמחה.