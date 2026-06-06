תיעוד: לוחם מכה פלסטיני באגרופים בראשו | צה"ל פתח בחקירה

צה"ל פתח בחקירה נגד לוחם שתועד מכה פלסטיני באגרופים במהלך עימותים אלימים שהתרחשו בחווארה. מהצבא נמסר כי מדובר במעשים "חמורים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי צה"ל" וכי עם איתור הלוחם יינקטו נגדו צעדים פיקודיים ומשמעתיים.

האירוע התרחש כאשר כוחות ביטחון הוקפצו למרחב בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן של אזרחים ישראלים על ידי פלסטינים מחווארה. לפי הודעת הצבא, המטרה היתה להוציא את האזרחים והצאן מהכפר כדי למנוע חיכוכים, אך במקום התפתחו עימותים קשים שכללו הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות.

במקביל, משטרת מחוז שומרון ויהודה פתחה בחקירה בעקבות דיווחים על קבוצת אזרחים ישראלים שיידו אבנים לעבר תושבים ורכבים פלסטיניים בכפר. לפי דיווחי הסהר האדום, תשעה פלסטינים נפצעו בתקרית, בהם פצוע אחד שפונה במצב קשה בעקבות פגיעת ראש.

בצבא גינו את האלימות וציינו כי מעשים מעין אלו "פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור". חוקרי הזיהוי הפלילי נכנסו לזירת האירוע בליווי כוחות צבא במטרה לאסוף ממצאים ועדויות.

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, התייחס לאחרונה לתופעה וקבע כי מדובר בטרור לכל דבר. בלוט הבהיר כי "כשאדם ישראלי-יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, או להכות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה - להלן ייקרא פעולת טרור", ואף הוסיף כי הפעולות "הן גם לא יהודיות".