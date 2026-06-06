כיכר השבת
אחרי גניבת צאן של יהודים

תיעוד: לוחם מכה פלסטיני באגרופים בראשו | צה"ל פתח בחקירה

אירוע גניבת כבשים של חווה יהודית על ידי פלסטינים הסלימה בשבת, כאשר אזרחים נכנסו לחווארה כדי לאתר את הגנבים ואת צאנם | צה"ל נכנס כדי למנוע התלקחות, אך לוחם אחד תועד כשהוא מכה פלסטיני באגרופים חזקים לראשו | מצ"ח פתחה בחקירת האירוע (חדשות)  

6תגובות

פתח בחקירה נגד לוחם שתועד מכה פלסטיני באגרופים במהלך עימותים אלימים שהתרחשו בחווארה. מהצבא נמסר כי מדובר במעשים "חמורים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי צה"ל" וכי עם איתור הלוחם יינקטו נגדו צעדים פיקודיים ומשמעתיים.

האירוע התרחש כאשר כוחות ביטחון הוקפצו למרחב בעקבות דיווח על חשד לגניבת צאן של אזרחים ישראלים על ידי פלסטינים מחווארה. לפי הודעת הצבא, המטרה היתה להוציא את האזרחים והצאן מהכפר כדי למנוע חיכוכים, אך במקום התפתחו עימותים קשים שכללו הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות.

במקביל, משטרת מחוז שומרון ויהודה פתחה בחקירה בעקבות דיווחים על קבוצת אזרחים ישראלים שיידו אבנים לעבר תושבים ורכבים פלסטיניים בכפר. לפי דיווחי הסהר האדום, תשעה פלסטינים נפצעו בתקרית, בהם פצוע אחד שפונה במצב קשה בעקבות פגיעת ראש.

בצבא גינו את האלימות וציינו כי מעשים מעין אלו "פוגעים בביטחון באזור ומסיטים את הקשב המבצעי ממשימות הגנה וסיכול טרור". חוקרי הזיהוי הפלילי נכנסו לזירת האירוע בליווי כוחות צבא במטרה לאסוף ממצאים ועדויות.

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, התייחס לאחרונה לתופעה וקבע כי מדובר בטרור לכל דבר. בלוט הבהיר כי "כשאדם ישראלי-יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, או להכות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה - להלן ייקרא פעולת טרור", ואף הוסיף כי הפעולות "הן גם לא יהודיות".

צה"לחווארהמצ"ח

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5
פששש בללוט נהיה רב פוסק...עיין איך דוד המלך טיפל באויביו...
יהודי של אמת
כל הכבוד לו
שמי
4
שזה בהפגנה של חרדים אין שום בעיה לעשות את זה ופתאום שזה ערבי פותחים תיק גועל נפש של מדינה
ח.
3
ההבדל שיהודים אחרי מוט לראש עוצרים אבל ערבי ממשיך עד המוות
אדיר
2
החילים הצדיקים שלנו עושים את העבודה מה רוצים
דוד
1
מדוע הפתיח זה שלוחם מכה פלסטינאי בראשו, הפתיח צריך להיות שפלסטינאים גונבים ושוברים וזורקים אבנים והכל ואחר כך הם מקבלים בחזרה מכות מלוחמים. תודה
ירושלמי

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