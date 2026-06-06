רועי לביא בסינגל סוחף: "פשוט יודע"

קרדיטים:

מילים ולחן: רועי לביא

הפקה מוזיקלית: יוחנן בלייך

מילים:

ה' תתן לי זמן אל תקח אותי מכאן

אני יודע שהכל הוא לטובה

אני יודע שהכל הוא לדקה פשוט יודע

ה' תתן לי זמן אל תשיב אותי ריקם

ברחמיך הרבים כאן ילדיך מבקשים

אני יודע שאתה מקשיב

אני יודע פשוט יודע

אנה מפניך אסתתר אתה הכל וגם יותר

אתה לי הכנפיים

אם אסק שמים שם אתה

האור האושר השמחה

הכח בידיים

ה' תתן לי זמן אולי תשאיר אותי עוד כאן

אני שאתה קרוב

אני יודע אתה בא בטוב

אני בנך בן יעקב אני יודע

ה' תתן לי זמן אולי תבוא אתה לכאן

הגאולה שלך קרובה כולם רוצים לראות אותך

זה רק עוד רגע עוד דקה

אני יודע פשוט יודע

ואם תתן לי עוד שניה אחת

אני מבטיח לנסות להיות יותר

יותר קרוב אליך

אני אצלול לעומק האינסוף שלך

ומה שאגלה זה כנראה הכל

בדיוק כמו שתכננת

וזה בדיוק איך שאתה אוהב אותי