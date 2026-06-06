איך קיבלו את התורה במעז'יבוז' בחג שבועות?

אהבה רבה שררה בין שני האחים בעל ה'דגל מחנה אפרים' רבי משה חיים אפרים מסדילקוב ורבי ברוך ממעז'יבוז' והיה ביניהם קשר הדוק, למרות שכל אחד הנהיג קהילה משלו.

פעם אחת, הגיע כדרכו ה'דגל מחנה אפרים' למעז'יבוז' בחג שבועות, היום בו חל יום פטירת סבם הבעל שם טוב הקדוש, אולם שלא כהרגלו, הוא לא נפגש עם אחיו רבי ברוך שהתגורר במקום.

רק בפעם הבאה שביקר במזיבו'ז נפגש עם אחיו, ותירץ לו מדוע נהג כך בחג שעבר ואמר לו, אחי היקר, אל תתפלא שלא ביקרתי אצלך בפעם הקודמת שהייתי כאן לפני החג, כי השתוקקתי השנה לקבל את התורה בחג שבועות כמו במעמד הר סיני, ולכן, הכנתי את עצמי לדבר הגדול הזה, והפשטתי את עצמי לגמרי מכל עניני הגשמיות והעולם הזה.

ומה אגיד לך אחי, אכן, קיבלתי את התורה הקדושה כנתינתה במעמד הר סיני בקולות וברקים ביראה ורעד, עד אשר לא יכולתי לסבול עוד את האור הגדול, ועתה כשחזרתי למדרגתי כמקודם הרי אנו אחים כמקודם (צדקתם עומדת לעד, עמוד 233).

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

אומר הבעל שם טוב הקדוש: "יהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלמה שהשכינה אצלו ושומרת אותו..." (צוואת הריב"ש סימן קל"ז).

דווקא בימים אלו, כשהמשיח עדיין לא התגלה קל יותר להשיג רוח הקודש מאשר בזמן שבית המקדש היה קיים.

ונסביר במשל מתוק מדבש: משל למלך שהיה לו ארמון מפואר וגדול, ואחד מאוהביו רצה להזמין את המלך לסעוד בביתו, המלך לא יענה מהר לבקשתו, והאדם יצטרך להשקיע הרבה מאמץ עד שימצא חן בעיני המלך, והמלך יעתר לבקשתו ויסכים לבוא לסעוד בביתו.

אבל, כשהמלך נוסע בדרכים וצריך מקום לינה, הוא מחפש מקום נקי, אף אם הוא יהיה באכסניא פשוטה בכפר.

הנמשל ברור: בזמן שבית המקדש היה קיים, השכינה הקדושה היתה שורה בבית קודשי הקודשים, ואם אדם רצה לשאוב רוח הקודש היה צריך לעבוד עבודה גדולה.

אבל, בימינו השכינה הקדושה בגלות, ולצערנו היא נעה ונדה בארץ, אין לה מקום משכן, ויש לשכינה תשוקה מאוד גדולה למצוא לה מקום דירה שתוכל לשכון בה.

השכינה מחפשת לה מקום לדור בו: השכינה אינה יכולה לחפש משכן כפי מה שהיה לה כשבית המקדש היה קיים, והיא מוכנה למצוא מנוח במקום פשוט, רק בקשתה – שהמקום בו תדור יהיה נקי, ולכן, היא מוכנה לשכון בדירה - אף באדם שהוא 'רק נקי מעבירות וחטאים', דברי פי חכם חן (עפ"י עבודת ישראל פר' מסעי).

כל אחד ואחד יכול להגיע לדרגה שהשכינה תשרה בו, ותשמור אותו מכל פגע רע, ויזכה שיושפעו עליו ברכות טובות וישועות עצומות.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות ובשורות טובות, אמן!