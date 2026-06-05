דרמת המינויים נפתרה: לוין הגיע להסכמה עם הועדה לבחירת שופטים

דרמה פוליטית-משפטית הגיעה בצהריים (שישי) לסיומה: שר המשפטים יריב לוין, הוועדה לבחירת שופטים והנהלת בתי המשפט הגיעו להסכמות מלאות על מינויי השופטים החדשים לבתי המשפט המחוזיים. כך פרסם לראשונה אבישי גרינצייג

פרסום הרשימה מסמן את הסרת האיום המרכזי שריחף מעל מערכת החוק בימים האחרונים, כאשר התרחיש המדאיג של אי-ציות לפסק הדין מצד שר המשפטים ירד סופית מהשולחן. יתרה מכך, גורמים משפטיים מציינים כי השמות שהתפרסמו ברשומות הם אותם השמות המדויקים שלוין עצמו הסכים למנות מלכתחילה, עוד לפני שהוצא הצו המשפטי שחייב אותו לפעול ולפרסם את הרשימה.

המסר מאחורי החתימה החריגה

בצעד יוצא דופן ובעל משמעות סמלית עמוקה, מי שחתום בפועל על ההודעה הרשמית ברשומות הוא מנהל בתי המשפט, ולא שר המשפטים כפי שמקובל בדרך כלל בהליכים מעין אלו.

מטרת המהלך הייחודי הזה היא לשלוח מסר ציבורי ברור של אחדות והרגעת הרוחות, ולהבהיר באופן פומבי כי השמות הללו אינם תוצאה של כפייה משפטית חד-צדדית, אלא מוסכמים לחלוטין ובאופן מלא הן על השר והן על הנהלת בתי המשפט והוועדה.