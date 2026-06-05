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מח"ט שומרון התעמת עם נוער הגבעות: "אתם צריכים לשבת בכלא"

כוחות צה"ל ומג"ב פעלו סמוך לכפר קוצרה ונתקלו בהתנגדות אלימה | במקביל, דווח על אלימות קשה בגבעת תל תלפיות, שם נפצע צעיר בראשו | מח"ט שומרון שהגיע לזירה התעמת עם הפורעים וקרא להם עבריינים (חדשות)

(צילום: מתוך X)

כוחות משולבים של צה"ל ומשמר הגבול פעלו הלילה במטרה לאכוף צו צבאי סמוך לכפר קוצרה שבגזרת השומרון. אולם, מהלך הפעילות נתקל בהתנגדות אלימה מצד קבוצת נערים שהגיעו למקום.

נערי הגבעות יזמו הפרת סדר ציבורי נרחבת שכללה יידוי אבנים מאסיבי לעבר כוחות הביטחון שאבטחו את האזור. במהלך חילופי הדברים האלימים, נפצע אחד מלוחמי מג"ב באורח קל. כוחות הביטחון הגיבו להפרות הסדר וביצעו את מעצרו של אחד המתפרעים.

לזירה הגיע מפקד חטיבת שומרון, אריאל גונן, אשר התעמת מילולית באופן חריף עם קבוצת המתפרעים. במהלך העימות, הטיח בהם המח"ט דברים קשים והצהיר בפניהם: "אתם עבריינים שצריכים לשבת בכלא".

| צילום: צילום: מתוך X

המתיישבים טוענים כי בגבעת תל תלפיות התרחשה אלימות קשה מצידם של לוחמי מג"ב. כתוצאה מהעימותים בגבעה, דווח על אדם שנפצע בראשו ופונה כשהוא מעורפל הכרה. ההערכה הראשונית היא כי הפציעה נגרמה מירי של רימון גז מדמיע בכינון ישיר לעברו.

מעבר לכך, נשמעו טענות חמורות ולפיהן כוחות הצבא ומג"ב מנעו את כניסתם של חובשים רפואיים למתחם, וכתוצאה מכך התעכב הטיפול בפצוע עד להוצאתו מהשטח.

שומרוןפינוי מאחזים
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