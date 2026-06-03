סעודת הודאה מרוממת ורוויית רגש ערך אמש (שלישי) המשפיע החסידי, הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן, אשר ביקש להודות ולהלל להשם יתברך על נס ההצלה הגדול שחווה בעיצומו של החורף האחרון. בסעודה, שבה השתתפו חסידים ומעריצים רבים, ביטא המשפיע את תחושות השבח וההודיה על החסד הגלוי שליווה אותו ואת מלוויו ברגעים הקשים של התאונה, שעוררה בשעתו דאגה רבה בעולם התורה והחסידות.

הנס הגדול אירע בערב שבת קודש פרשת תולדות השנה, כאשר המשפיע עשה את דרכו אל עבר אתרא קדישא מירון. הגרח"י הוזמן לנאום שם במהלך שבת ההתאחדות שערך האדמו"ר מסאטמר לכלל חסידיו, במסגרת ביקורו המרומם בארץ הקודש.

ברכבו של המשפיע שהו באותה עת שמונה נוסעים, בהם שניים מבני משפחתו. במהלך הנסיעה, רכב ובו נוסעים ערבים התנגש בעוצמה רבה ברכבו של המשפיע – תופעה מוכרת לצערם של תושבי הצפון והנוסעים בדרכים אלו, הנתקלים לא פעם בהתנהגויות כביש מסכנות חיים.

מעוצמת ההתנגשות הקשה נגרם נזק כבד, וברגעים הראשונים שררה חרדה גדולה לשלומם של הנוסעים. בתאונה הקשה נהרגה אישה ערבייה כבת 40, וחמישה ילדים שהיו עמה נפצעו באורח קל ובינוני.

אלא שבתוך התופת וההריסות, התברר גודל הנס שחולל הקדוש ברוך הוא עם המשפיע ומלוויו. בעוד הרכב ספג מכה אנושה, יושבי הרכב נחלצו בנס גלוי ממש. כמה מן הנוסעים חוו זעזוע קל בלבד, ואחד המלווים נזקק בהמשך לעבור ניתוח ברגליו, אך בחסדי שמיים הגלויים לא נשקפה סכנה לחייו של אף אחד מבני החבורה, והאירוע הסתיים ללא פגיעות בנפש בקרב נוסעי הרכב.

חודשים ספורים לאחר שאותו ערב שבת מתוח הסתיים בחסדי השם ובנס מעל הטבע, התכנסו המשתתפים לסעודת ההודאה המרגשת. במהלך הערב נשא המשפיע דברים חוצבי להבות ועורר את הציבור לחובת ההודיה על ניסים ונפלאות שבכל יום עמנו, כשהוא מודה באופן אישי על ההצלה הפרטית שזכה לה יחד עם בני משפחתו ומלוויו.

בהמשך הסעודה פצח הגרח"י בריקודי קודש נעלים ונלהבים. המשפיע פיזז ממושכות יחד עם שני הילדים ששהו עמו ברכב וניצלו גם הם באותה תאונה קשה, והמשיך בריקודים סוערים תוך שהוא מעודד את השירה כשהוא אוחז במגבת, כמיטב מסורת הקודש של אדמו"רי בית לעלוב לדורותיהם.