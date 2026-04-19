178 שנים להסתלקותו בראשות אדמו"רים ורבנים | הילולת הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע קהל רב של חסידים, ובראשם אדמו"רים ורבנים, השתתפו בסוף השבוע האחרון בסעודת ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע | את הסעודה ערך נכדו, הרה"ג ר' שלמה זלצמן, אב"ד קוברין ורב המושב נווה ירק | במהלך הסעודה נשאו דברים: האדמו"ר מזוויעהיל, הגאון ר' יצחק דוד אלתר, הגאון ר' ישראל זושא הורביץ והרה"ג יהודה דייטש | את המשא המרכזי נשא הרב זלצמן, שעמד על תולדותיו ומשנתו של זקנו הגדול | בסיום מסכת כובד הרה"ג ר' יחיאל מאיר זלצמן, ובברכת המזון כובד הרה"ג ר' פנחס זלצמן, רבה של מולדובה (חסידים)

