רס"ל לידור פורת הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

שתי תקריות קטלניות שאירעו בדרום לבנון בתוך פחות מ-24 שעות מדגישות הבוקר (ראשון) את אחד האיומים המורכבים והקטלניים ביותר האורבים ללוחמי צה"ל בשטח: המטענים המוסתרים שמניח ארגון הטרור חיזבאללה.

בעוד שכוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית במרחב, מתברר כי לצד טילי הנ"ט ורחפני הנפץ, המטענים שהוטמנו מראש הפכו למרכיב מרכזי באסטרטגיית השחיקה של הארגון. דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסום את נפילתו של רס"ל (מיל') לידור פורת הי"ד, בן 31 מאשדוד, לוחם בגדוד 7106 שבחטיבה מרחבית 769. פורת נפל בקרב לאחר שכלי הנדסי מסוג D-9 עלה על מטען חבלה שהניחו מחבלי חיזבאללה בכפר כילא, סמוך למטולה. באירוע הקשה נפצעו חמישה לוחמים נוספים: אחד באורח קשה, ארבעה באורח בינוני וארבעה באורח קל. שעות ספורות לפני כן, אמש (מוצאי שבת), הותר לפרסום כי רס"ב (מיל') ברק כלפון הי"ד, בן 48 מעדי, לוחם בגדוד חיר"ם 7056 שבחטיבה 226, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע בקרב בדרום לבנון. על פי הנמסר, כלפון היה עובד בכיר ברפא"ל ולוחם צנחנים במילואים. באירוע נפצעו שני לוחמים נוספים באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל. במערכת הביטחון מדגישים את החשוב - לא מדובר ביוזמות מקומיות של מחבלים בודדים, אלא בהיערכות שיטתית ומוקדמת של חיזבאללה. המטענים שטמן ארגון הטרור הרצחני והאכזרי מוטמנים בעומק הצירים, בתוך קירות של מבנים אזרחיים ולעיתים אף מתחת לרצפות. אלה מופעלים בשיטות מגוונות - החל ממנגנוני לחץ ועד להפעלה מרחוק על ידי מחבלים הצופים בכוחות.

ברק כלפון הי"ד ( צילום: דו"צ )

חקירה: האם הופרה הפסקת האש?

בצה"ל, כך מדווחים בחדשות 12, מתחקרים מתי הונח המטען שגרם לנפילתו של רס"ל פורת, והאם מדובר בהפרה של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני מספר ימים.

על פי החקירה הראשונית, כוחות חטיבה 769 פעלו במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון כאשר במהלך פעילות מבצעית של כוח מגדוד 7106 בכפר כילא, הכלי ההנדסי עלה על המטען. כוח לוחמים נוסף ששהה בסמוך למטרות אבטחה נפגע אף הוא מפיצוץ המטען.

יצוין כי זו לא התקרית הראשונה מאז הפסקת האש בה נפגעים כוחות צה"ל מפעילות חיזבאללה. התקריות מעלות שאלות קשות לגבי יישום ההסכמות ומידת הפיקוח על פעילות הארגון בשטח.

הלקחים מעזה מיושמים בלבנון

הדמיון לזירת הלחימה ברצועת עזה אינו מקרי. בצה"ל מדגישים לחדשות 12, כי האיום מוכר היטב מהלחימה בעזה, אך מודים כי מדובר ב"מרוץ טכנולוגי" בלתי פוסק. למרות השימוש באמצעי הנדסה מתקדמים וציוד מיוחד לאיתור מטענים, הניטרול המוחלט של האיום נותר משימה קשה במיוחד בשל תוואי השטח הסבוך והצפיפות הבנויה בכפרים הלבנוניים.

בצה"ל מסבירים לחדשות 12 כי הכוחות בשטח פועלים במשנה זהירות בכל אירוע מחדש, תוך הבנה ששלב הסריקות הוא הרגע הרגיש והקריטי ביותר בהתמודדות עם איום זה. המטרה הנוכחית של הכוחות היא להמשיך בחשיפת תשתיות הטרור, תוך צמצום החשיפה של הלוחמים למינימום ההכרחי בתוך השטחים הממולכדים.

"הקו הצהוב" - רצועת הביטחון בלבנון

עם הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, מיהרו בירושלים להבהיר כי צה"ל לא מתכוון לסגת מהשטחים שכבש. בדומה למצב ברצועת עזה, צה"ל התבסס ברצועת ביטחון שמכונה "הקו הצהוב" - מרחב בעומק של עד 10 ק"מ מהגבול בתוך שטח לבנון.

המטרה המוצהרת: לפעול לטיהור השטח מחיזבאללה ולהגן על תושבי הצפון. צה"ל ממשיך לפעול במרחב זה נגד מחבלים ופוגע בתשתיות טרור, גם בזמן הפסקת האש. התקיפות מהאוויר והארטילריה מתבצעות רק במרחב זה, תוך שמירה על ההסכמות מול הגורמים הבינלאומיים.

שיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר

במקביל לפעילות הקרקעית, חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות חיזבאללה בסיוע לכוחות בשטח. על פי הנמסר, מתחילת המערכה תקף חיל האוויר יותר מ-2,000 מטרות סיוע לכוחות הקרקעיים. התקיפות מבוצעות באמצעות מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס מאויישים מרחוק, כאשר תאי השליטה וצוותי חיל האוויר נמצאים בקשר ישיר עם הלוחמים בשטח.

במערכת הביטחון נערכים להמשך הלחימה ומעריכים כי חיזבאללה ימשיך לנסות ולגרור את הכוחות לתוך "מלכודות דבש" של מטענים. האתגר המרכזי: לשמור על יכולת התמרון והפעילות המבצעית, תוך מזעור הסיכון ללוחמים מהאיום הקטלני של המטענים המוסתרים.