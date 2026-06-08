כיכר השבת
רגעי הפגיעה באיראן

תיעוד בצבע: כך השמיד חיל האוויר את מערכות ההגנה האיראניות

צה"ל חושף תיעוד צבעוני מהשמדת מערכות ההגנה האווירית באיראן. בסרטון נראים רגעי הפגיעה המדויקים, ואחריהם פיצוצי משנה אדירים שהעידו על הימצאות טילים בתוך המשגר (צבא וביטחון)

תיעוד בצבע: כך השמיד חיל האוויר את מערכות ההגנה האיראניות
תיעוד בצבע: כך השמיד חיל האוויר את מערכות ההגנה האיראניות| צילום: צילום: דובר צה"ל

פרסם הבוקר (שני) תיעוד ראשון בצבע מתקיפות חיל האוויר באיראן, המציג פגיעה מדויקת במערכת הגנה אווירית אסטרטגית ששימשה את משטר הטרור האיראני. בסרטון המטלטל, שצולם במהלך המבצע הנרחב שביצע , ניתן לראות את רגע הפגיעה המדויק ואת הפיצוצים העוצמתיים שהתפתחו מיד לאחר מכן.

על פי הודעת צה"ל, המערכת שהושמדה שימשה לאחסון טילים מתקדמים שנועדו ליירוט כלי טיס ישראליים במערב ובמרכז . התיעוד מציג בבירור את הפגיעה הראשונית, ומיד לאחריה ניתן לראות סדרת פיצוצי משנה עוצמתיים - עדות חותכת לכך שבתוך המשגרים אכן היו טילים פעילים שהושמדו כליל.

תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני
תקיפה נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני| צילום: צילום: דובר צה"ל

התיעוד מגיע על רקע המבצע הנרחב שביצע צה"ל באיראן, שכלל תקיפות ממוקדות במערכות הגנה אסטרטגיות ברחבי המדינה. כידוע, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלימו גל תקיפות מדויק נגד יעדים קריטיים במערב ובמרכז איראן.

המבצע התמקד בהשמדת מערכות הגנה אווירית שהציב המשטר האיראני במטרה לסכל את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי. בין היעדים שהותקפו: מתחם פטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן, שבו יוצרו רכיבים חיוניים לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, וכן תקיפות ממוקדות בטהראן, אספהאן וכרג'.

יירוטים במרכז, הבוקר (צילום: כיכר השבת)

תגובה להפרת הפסקת האש

גל התקיפות הישראלי הגיע בתגובה ישירה להפרה בוטה של הפסקת האש מצד איראן. על פי נתוני צה"ל, שוגרו 22-24 טילים בליסטיים מאיראן לעבר אזורים נרחבים בישראל, בהם הצפון, השרון והשומרון. כתוצאה מהירי נגרם נזק למספר מבנים בשומרון, אך בחסדי שמים לא היו נפגעים.

המבצע, שנמשך מאז שעות הלילה, נועד להעמיק את חופש הפעולה של ישראל בשמי איראן ולשבש את יכולות הגילוי והיירוט של טהראן. השמדת מערכות ההגנה האוויריות מהווה מהלך אסטרטגי שנועד לסכל איומים קיומיים על ישראל ולהבהיר למשטר בטהראן כי אין מקום באיראן שאינו נמצא בטווח הפעולה של צה"ל.

פגיעה של טיל איראני בעומק האדמה במדבר הישראלי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בצה"ל מדגישים כי התקיפות בוצעו בדיוק רב ובהכוונה מודיעינית מתקדמת. הפגיעה במערכות ההגנה האוויריות מהווה חלק ממבצע רחב היקף שנועד להבטיח עליונות אווירית מוחלטת לחיל האוויר בשמי איראן, ולמנוע מהמשטר האיראני את היכולת לאיים על מדינת ישראל.

התיעוד החדש מגיע בצל הדיונים בקבינט המלחמה ובתגובה להפרות החוזרות ונשנות של איראן. העיניים נשואות כעת להמשך הלילה ולתגובות בטהראן למול המהלומה הקשה שספגה תשתית ההגנה האווירית של המשטר. כפי שפורסם קודם לכן, התקיפות כללו גם פגיעה במתקנים פטרוכימיים קריטיים שמהווים את עורק החיים של הכלכלה האיראנית.

צה"לחיל האווירטהרןתעופה קרביתהמלחמה באיראן

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