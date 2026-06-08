תימן הצטרפה הבוקר (שני) לציר האיום על ישראל, כאשר ארגון הטרור החות'י שיגר טיל בליסטי בודד לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות הופעלו בגוש דן והשפלה, ודקות ספורות לאחר מכן הודיע דובר צה"ל כי בוצע יירוט מוצלח של הטיל.

במד"א עדכנו כי בחסדי ה' לא היו נפגעים בשיגור. מדובר בהצטרפות משמעותית של תימן לירי לעבר ישראל, לאחר שאיראן פתחה אמש בשיגורים לעבר צפון הארץ בעקבות התקיפה הישראלית בדאחייה שביירות.

השיגור מתימן מהווה הסלמה משמעותית בזירה התימנית, שעד כה התמקדה בעיקר בתקיפת כלי שיט במיצר באב אל-מנדב ובירי ספורדי לעבר אילת. כעת, לראשונה מזה זמן רב, החות'ים מכוונים את אש הטילים הבליסטיים שלהם לעבר מרכז הארץ.

הטיל שוגר מאזור צנעא או סביבתה, ממרחק של כ-2,000 קילומטר מישראל. מערכות ההגנה האווירית זיהו את השיגור בזמן אמת ויירטו אותו בהצלחה, ככל הנראה באמצעות מערכת 'חץ' המיועדת ליירוט טילים בליסטיים בטווח ארוך.

זמן קצר לאחר השיגור, פרסם הבכיר החות'י חזאם אל-אסד הודעה מאיימת ברשתות החברתיות. "טהראן… ביירות… צנעא… בגדאד… עזה… יש שינוי גדול במאזני העימות", כתב אל-אסד. "תמו זמני ההתנהלות התבודדות וההפקרות, וכיום מתעצבת בשטח משוואת 'אחדות הזירות', כדי להדגיש כי שום תוקפנות לא תישאר מוגבלת לגזרה גיאוגרפית אחת או מבודדת מסביבתה".

השיגור מתימן מגיע על רקע דריכות ביטחונית גבוהה בישראל. הלילה תקף צה"ל יעדי טרור של המשטר האיראני במרכז ומערב איראן, בתגובה לשיגורים האיראניים לעבר ישראל. במקביל, פיקוד העורף הודיע כי כלל הארץ עוברת למדרג של פעילות מצומצמת, כאשר הלימודים בוטלו בכל הארץ.