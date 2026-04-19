( צילום: דוברות זק"א )

החיפושים הנרחבים אחר הנער אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, הנעדר זה יותר משבוע לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה - נמשכים ללא הפוגה. לפי שעה למרבה הצער אין כל קצה חוט.

בין המחפשים אחר תלמיד הישיבה נראה לאחרונה גם רוני אינסאז, תושב סביון ומתנדב זק"א, שנבחר להשיא משואה ביום העצמאות ה-78. הוא תועד בחוף צאנז בנתניה לצד יתר המתנדבים. "אינסאז ממשיך גם בימים אלו בפעילותו כמתנדב זק"א, ולוקח חלק פעיל במאמצים לאתר את הנער הנעדר, יחד עם צוותי החיפוש שפועלים סביב השעון", נמסר מזק"א. "במהלך הפעילות הגיע למקום מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, ששוחח עם המתנדבים ושיבח את אינסאז על מסירותו ועל תרומתו המתמשכת". אינסאז, יליד איראן ובעל סיפור חיים יוצא דופן, נבחר להשיא משואה כהוקרה על פועלו רב השנים, אך בימים אלו הוא ממשיך בפעילות בשטח, הרחק מהבמה ומהטקס. דובי ויסנשטרן, מנכ"ל זק"א, אמר: "רוני מייצג את הרוח האמיתית של זק"א, עשייה שקטה, מחויבות עמוקה ונתינה ללא גבולות. הבחירה בו היא כבוד גדול לכלל המתנדבים".

( צילום: דוברות זק"א )

ביום רביעי בשבוע שעבר התקיימה הלוויתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, שהחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר שנלחם על חייו במשך חמישה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו. יששכר דב הוא אחיו של הנעדר אברהם ישעיהו, והשניים טבעו יחד בחוף צאנז ביום שישי לפני יותר משבוע.

במסע הלוויה קורע לב ליוו אלפים את הבחור החשוב למנוחות. האב, הגאון רבי שלמה שפיגל ראש החבורה במיר, זעק בבכי על "הפיקדון שחזר", והתחנן למציאת הבן השני הנעדר במצולות הים. ראשי הישיבות והמשגיח הגר"ד סגל ביכו את האובדן הנורא.

כוחות החירום ממשיכים במאמצים הממוקדים, כאשר הניתוח המקצועי של השטח והבנת תנאי הזירה מובילים את הפעילות. הסריקות מתמקדות בהעמקה בין הסלעים ובנקודות מורכבות לגישה, תוך ניצול מלוא היכולות הטכנולוגיות והמבצעיות העומדות לרשות הכוחות.