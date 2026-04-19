כיכר השבת
התפתחות בחקירה

פרשת המוהל מבני ברק: נעצר חשוד נוסף בן 67 - המעורב בפרשה

שוטרי בני ברק עצרו תושב העיר בן 67 בחשד לשיבוש מהלכי משפט • החשוד סירב לעיכוב במסגרת חקירת המוהל משה דרעי | החקירה נמשכת (חרדים)

1תגובות
ברית | ארכיון (צילום ארכיון: פלאש 90)

שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן עצרו הבוקר (ראשון) חשוד נוסף במסגרת החקירה המתנהלת בעניינו של המוהל משה דרעי. החשוד, תושב בני ברק בן 67, נעצר בחשד לשיבוש מהלכי משפט, לאחר שסירב לעיכוב.

על פי הנמסר מדוברות , ה מגיע בהמשך לחקירה האינטנסיבית המתנהלת בפרשה, ובזיקה לכתבה ששודרה ביום חמישי האחרון בחדשות 13, במסגרתה הושמעו הקלטות הקשורות לחשוד נוסף. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה, והחקירה נמשכת.

רקע: החקירה נגד המוהל משה דרעי

כזכור, המשטרה פתחה בחקירה נגד המוהל משה דרעי מבני ברק לפני כשבועיים, בחשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך.

המוהל, בן 66, נעצר לחקירה ובתום חקירתו הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. השופט הורה על שחרורו למעצר בית בתנאים מגבילים. המשטרה הגישה ערר על ההחלטה, אך בית המשפט המחוזי השאיר את ההחלטה על כנה והותיר את המוהל במעצר בית עד לתאריך 9.4.26.

thkuxyrmhv (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פנייה לציבור לאיתור קורבנות נוספים

במקביל לחקירה, פנתה המשטרה לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד, בעקבות תלונות נוספות שהוגשו. החשד מתייחס לרשלנות בביצוע בריתות מילה שהובילה לסיבוכים רפואיים.

סנגורו של המוהל, עו"ד יאיר בן שטרית, מסר בתגובה כי "מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך". עו"ד בן שטרית הוסיף כי "פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות".

ממשטרת ישראל נמסר כי "החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת". עדכונים נוספים בהמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר