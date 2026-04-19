פרשת המוהל מבני ברק: נעצר חשוד נוסף בן 67 - המעורב בפרשה

ברית | ארכיון ( צילום ארכיון: פלאש 90 )

שוטרי תחנת בני ברק-רמת גן עצרו הבוקר (ראשון) חשוד נוסף במסגרת החקירה המתנהלת בעניינו של המוהל משה דרעי. החשוד, תושב בני ברק בן 67, נעצר בחשד לשיבוש מהלכי משפט, לאחר שסירב לעיכוב.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, המעצר מגיע בהמשך לחקירה האינטנסיבית המתנהלת בפרשה, ובזיקה לכתבה ששודרה ביום חמישי האחרון בחדשות 13, במסגרתה הושמעו הקלטות הקשורות לחשוד נוסף. החשוד הובא לחקירה בתחנת המשטרה, והחקירה נמשכת. רקע: החקירה נגד המוהל משה דרעי כזכור, המשטרה פתחה בחקירה נגד המוהל משה דרעי מבני ברק לפני כשבועיים, בחשד לגרימת מוות ברשלנות לתינוק שאותו מל. התינוק נפטר כשלושה שבועות לאחר ברית המילה, כאשר החשד מצביע על זיהום שנגרם כתוצאה מההליך. המוהל, בן 66, נעצר לחקירה ובתום חקירתו הובא לדיון בבית משפט השלום בתל אביב. השופט הורה על שחרורו למעצר בית בתנאים מגבילים. המשטרה הגישה ערר על ההחלטה, אך בית המשפט המחוזי השאיר את ההחלטה על כנה והותיר את המוהל במעצר בית עד לתאריך 9.4.26.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פנייה לציבור לאיתור קורבנות נוספים

במקביל לחקירה, פנתה המשטרה לציבור בבקשה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מהמוהל החשוד, בעקבות תלונות נוספות שהוגשו. החשד מתייחס לרשלנות בביצוע בריתות מילה שהובילה לסיבוכים רפואיים.

סנגורו של המוהל, עו"ד יאיר בן שטרית, מסר בתגובה כי "מרשי משתתף בצערה הכבד של המשפחה על האירוע הטרגי. עם זאת, יודגש כי מרשי פעל לכל אורך הדרך בהתאם לסטנדרט המקצועי הנדרש ואף למעלה מכך". עו"ד בן שטרית הוסיף כי "פטירת התינוק אירעה כשלושה שבועות לאחר ביצוע הברית, נתון מהותי המחליש באופן משמעותי כל ניסיון לייחס למרשי קשר סיבתי או רשלנות".

ממשטרת ישראל נמסר כי "החקירה נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת". עדכונים נוספים בהמשך.