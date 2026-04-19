לקראת החזרה להיכלי התורה וכהכנה לזמן קיץ נשא הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיעור תורני ושיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'משכן מאיר' בשכונת רמות בירושלים במסגרת ישיבת בין הזמנים.
הראשון לציון נשא שיעור תורני בפני האברכים ובני הישיבות ולאחמ"כ חיזק את בני התורה.
בדבריו אמר "מה זה שבעה שבועות תמימות. השבוע הם תמיד תמימות זה לא כמו חודש שיש מלא ויש חסר. אלא הפירוש הוא שהשבועות האלו יהיו תמימות, לנצל כל רגע לעבודת השם. הימים האלה צריך לנצל אותם ולהתחזק. זהו מטרת ימי הספירה". אמר הראשון לציון.
בסיום ליוו האברכים את הראשון לציון וזכו לרגע של קורת רוח להתפלפל עימו בדברי תורה.
