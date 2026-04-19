כיכר השבת
לנצל כל רגע

"השבועות האלו צריכים להיות תמימות": המסר של הראשון לציון לבני התורה ברמות

עם סיום ימי בין הזמנים, זכו תושבי 'רמות' לשעות נעלות של קורת רוח, עם הופעתו הכבודה של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר לביקור חיזוק בקרבם | הראשל"צ עורר את האברכים לנצל את הימים הנעלים כהכנה לקראת חג השבועות | בסיום השיחה התפלפלו האברכים בלימוד עם הראשון לציון (חרדים)

הגרש"מ עמאר בשכונת רמות (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת החזרה להיכלי התורה וכהכנה לזמן קיץ נשא הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר שיעור תורני ושיחת חיזוק בהיכל בית המדרש 'משכן מאיר' בשכונת רמות בירושלים במסגרת ישיבת בין הזמנים.

הראשון לציון נשא שיעור תורני בפני האברכים ובני הישיבות  ולאחמ"כ חיזק את בני התורה.

בדבריו אמר "מה זה שבעה שבועות תמימות. השבוע הם תמיד תמימות זה לא כמו חודש שיש מלא ויש חסר. אלא הפירוש הוא שהשבועות האלו יהיו תמימות, לנצל כל רגע לעבודת השם. הימים האלה צריך לנצל אותם ולהתחזק. זהו מטרת ימי הספירה". אמר הראשון לציון.

בסיום ליוו האברכים את הראשון לציון וזכו לרגע של קורת רוח להתפלפל עימו בדברי תורה.

הגרש"מ עמאר בשכונת רמות (צילום: באדיבות המצלם)
ספירת העומררמותהרב שלמה משה עמאר

