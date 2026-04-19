עולם האגרוף הבינלאומי עמד במוצאי שבת האחרונה מלכת, כאשר הלוחם היהודי בעל השם המיוחד, אהבת השם גורדון, רשם ניצחון מוחץ בקרב מתוקשר שנערך בליטא. גורדון, שמקפיד לשלב את חייו כלוחם עם אמונה יוקדת, הכניע את הלוחם הספרדי המנוסה אנדרס ואסקס בקרב שהסתיים במהירות יוצאת דופן.

מיד עם הכרזת הניצחון, גורדון לא שכח את מקור כוחו - הניף את ידיו לשמיים וביטא את אמונתו בזירה, רגע שהפך במהרה לויראלי ברשתות החברתיות. הקרב, שנערך תחת עיניהם של אלפי צופים, הוכיח בשנית את יכולתו של הלוחם הישראלי לשלב בין עוצמה פיזית לבין חיבור רוחני עמוק.

הלוחם אהבת השם גורדון בערב הודיה לקב"ה אצל הרב דוד פריוף מול מאות צעירים ( צילום: באדיבות המצלם )

הלוחם שהפך לסמל

גורדון הפך בתקופה האחרונה לדמות מסקרנת במיוחד בעולם האגרוף הבינלאומי. למרות הסביבה הקשוחה של עולם האגרוף, הוא אינו מסתיר את זיקתו למסורת ואת שמו המיוחד שמעורר השתאות בקרב יריבים ומעריצים כאחד. הניצחון על אנדרס ואסקס הספרדי נחשב לעליית מדרגה משמעותית בקריירה הבינלאומית שלו.

גורמים המעורבים בענף מספרים כי גורדון רואה בכל קרב שליחות להראות את עוצמתו של העם היהודי. במיוחד בימים אלו של מלחמת "שאגת הארי", הוא מקדיש את ניצחונותיו להצלחת עם ישראל ולשלום הלוחמים. השילוב הייחודי בין עוצמה פיזית לבין אמונה עמוקה הפך אותו לדמות השראה עבור צעירים רבים.

יצוין כי גורדון זכה לתשומת לב רבה גם מצד גדולי ישראל. הגאון רבי יגאל כהן אף התבטא לאחרונה כי "נדלק" על השם המיוחד של הלוחם, ואמר שאם יזכה לבן זכר, ישקול לקרוא לו על שמו של אהבת השם גורדון.