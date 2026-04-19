עולם האגרוף הבינלאומי עמד במוצאי שבת האחרונה מלכת, כאשר הלוחם היהודי בעל השם המיוחד, אהבת השם גורדון, רשם ניצחון מוחץ בקרב מתוקשר שנערך בליטא. גורדון, שמקפיד לשלב את חייו כלוחם עם אמונה יוקדת, הכניע את הלוחם הספרדי המנוסה אנדרס ואסקס בקרב שהסתיים במהירות יוצאת דופן.
מיד עם הכרזת הניצחון, גורדון לא שכח את מקור כוחו - הניף את ידיו לשמיים וביטא את אמונתו בזירה, רגע שהפך במהרה לויראלי ברשתות החברתיות. הקרב, שנערך תחת עיניהם של אלפי צופים, הוכיח בשנית את יכולתו של הלוחם הישראלי לשלב בין עוצמה פיזית לבין חיבור רוחני עמוק.
"אתה עושה קידוש השם בעולם"
רגע מרגש במיוחד נרשם במוצאי שבת, כאשר מזכה הרבים הפופולרי, הרב דוד פריוף, התקשר בשיחת וידאו אישית לגורדון כדי לחזק את ידיו. הרב פריוף, הידוע בקשרו החם עם צעירים מכל השכבות, בירך את הלוחם בחמימות: "אתה עושה קידוש השם בעולם ומביא כבוד גדול לעם ישראל. תחזור בעזרת השם לארץ כשהדין עטור בניצחון".
גורדון, שהתרגש מהשיחה הלא צפויה, הודה לרב וציין כי האמונה היא זו שנותנת לו את הכוח לעמוד בזירה מול יריבים קשוחים ולנצח. השיחה המרגשת תועדה ועוררה התרגשות רבה בקרב עולם התורה והחסידות.
הלוחם שהפך לסמל
גורדון הפך בתקופה האחרונה לדמות מסקרנת במיוחד בעולם האגרוף הבינלאומי. למרות הסביבה הקשוחה של עולם האגרוף, הוא אינו מסתיר את זיקתו למסורת ואת שמו המיוחד שמעורר השתאות בקרב יריבים ומעריצים כאחד. הניצחון על אנדרס ואסקס הספרדי נחשב לעליית מדרגה משמעותית בקריירה הבינלאומית שלו.
גורמים המעורבים בענף מספרים כי גורדון רואה בכל קרב שליחות להראות את עוצמתו של העם היהודי. במיוחד בימים אלו של מלחמת "שאגת הארי", הוא מקדיש את ניצחונותיו להצלחת עם ישראל ולשלום הלוחמים. השילוב הייחודי בין עוצמה פיזית לבין אמונה עמוקה הפך אותו לדמות השראה עבור צעירים רבים.
יצוין כי גורדון זכה לתשומת לב רבה גם מצד גדולי ישראל. הגאון רבי יגאל כהן אף התבטא לאחרונה כי "נדלק" על השם המיוחד של הלוחם, ואמר שאם יזכה לבן זכר, ישקול לקרוא לו על שמו של אהבת השם גורדון.
