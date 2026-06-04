"קריסה כלכלית": הנתונים המצמררים מאחורי גזירת הגיוס

הפגנות הפלג הירושלמי נגד גזירות הגיוס ( צילום: רונן שטלצר )

זה לא עוד מאבק ציבורי, אלא מלחמה על הבית. בעוד הדיון הציבורי מתמקד בשאלת הגיוס עצמה, מתגבשת בחדרי הממשל תמונה כלכלית עגומה שמשנה את כללי המשחק. לפי בדיקת אתר 'עולם קטן', עבור משפחה חרדית ממוצעת, המשתכרת כ-15,000 שקלים בחודש, מדובר בטלטלה שאין לה אח ורע: איבוד של כ-9,500 שקלים מהתקציב החודשי – יותר משישים אחוזים מהכנסת המשפחה.

הסנקציות הכלכליות שמתגבשות בימים אלו במערכת המשפט ובקרב גורמי האכיפה אינן מוגבלות לתחום אחד. מדובר במערך רחב של צעדים שנפרשים על פני כל תחומי החיים: החל מביטול סבסוד מעונות היום, דרך קיצוץ דרמטי במלגות האברכים, ועד למסים עקיפים על ארנונה, חשמל ותחבורה ציבורית. אך המכה האמיתית מתרחשת בזירת הדיור. המהלך בדיור: 400 אלף שקלים לדירה משרד הבינוי והשיכון כבר החל ביישום מדיניה חדשה שמחברת לראשונה באופן ישיר וחד-משמעי בין מילוי חובת השירות הצבאי לבין הזכות לקבלת הטבות דיור. על פי הנהלים החדשים שנכנסו לתוקף, המשרד יקיים סנכרון מחשוב קשיח ואוטומטי מול מסדי הנתונים של אגף כוח האדם בצה"ל. הרצח המסעיר של האברך בכולל בבני ברק; החקירה בישורת האחרונה דניאל הרץ | 03.06.26 "הייתי כמו בובת סמרטוטים": חנקה צעירה חרדית תלשה שערות מראשה יוסי נכטיגל | 09:32 אזרח – או אחד מבני זוגו – שיוגדר במערכת הצבאית כחייב גיוס שלא הסדיר את מעמדו החוקי, יאבד באופן מיידי את זכאותו להשתתף במכרזי הדיור הממשלתיים. המשמעות: זוגות צעירים המבקשים לקנות דירה ימצאו את עצמם חסומים מתוכניות דיור מסובסדות, עם מס רכישה מוגדל – מה שמתרגם להפסד פוטנציאלי של עד 400 אלף שקלים לדירה. אך הסנקציה אינה מסתיימת בזוגות חדשים. גם אזרחים שכבר זכו בהגרלה בעבר אך טרם השלימו את רכישת הדירה – זכייתם תבוטל לאלתר וכספם יוחזר. בלשון המשפטית של ההחלטה נקבע: "הגשת בקשה שלא בהתאם למצב האישי תביא לשלילת הזכאות, הזכייה וביטול הרכישה".

גוש דן | המחשה ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

הארנונה: המשנה ליועמ"שית דוחה את משרד הפנים

גל הסנקציות ממשיך להתגבר גם בחזית הארנונה. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שיגר השבוע מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בו דחה את סירובו של המשרד לקדם תיקון תקנות שיאפשר שלילת הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים שהבעל אינו משרת בצבא.

במכתבו הבהיר לימון כי עמדת משרד הפנים "אינה עומדת בהוראות בית המשפט העליון", והורה להמשיך בקידום התיקון ללא דיחוי. הרקע למכתב הוא פסיקת בג"ץ סולברג, שחייבה את משרד הפנים להחליט כיצד לפעול בסוגיית ההנחות לחייבי גיוס.

לימון דחה את הנימוקים של משרד הפנים מכל וכל. במכתבו ציין כי בית המשפט העליון וגורמי מקצוע סימנו את שלילת ההנחה בארנונה ככלי אפקטיבי לאכיפת חובת הגיוס. "הטיעונים בדבר פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וברשויות המקומיות אינם מהווים הנמקה מספקת", כתב. עבור משפחה ממוצעת, מדובר באובדן של כ-1,500 שקלים בשנה.

המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון ( צילום: יונתן זינדל/פלאש90 )

מעונות יום ומלגות: 8,500 שקלים בחודש

הפגיעה הכלכלית החודשית הקשה ביותר צפויה להגיע מביטול סבסוד מעונות היום. משפחה חרדית ממוצעת עם שלושה ילדים במעון משלמת כיום כ-1,500 שקלים בחודש בזכות הסבסוד הממשלתי. ללא הסבסוד, המחיר יזנק לכ-7,000 שקלים – הפסד של כ-5,500 שקלים בחודש.

בנוסף, הקיצוץ הדרמטי במלגות האברכים צפוי להוביל לאובדן של כ-3,000 שקלים נוספים בחודש. יחד עם הסנקציות העקיפות על חשמל, תחבורה ציבורית וארנונה, מגיעים למספר המצטבר של כ-9,500 שקלים בחודש – יותר משישים אחוזים מהכנסת משפחה ממוצעת.

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מוסדות התורה: מ-40% ל-20% בשבע שנים

מעבר להוצאות השוטפות של המשפחות, מוסדות התורה עומדים בפני שוקת שבורה. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קבעה בעמדה חדשה כי יש לשלול הטבות מס מתורמים המעבירים כספים למוסדות תורניים שבהם לומדים בחורים שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא.

לפי עמדת היועמ"שית שתוגש בקרוב לבג"ץ, מתן זיכוי מס לפי 'סעיף 46' למוסדות אלו מהווה "מימון עקיף" שמעודד אי-גיוס. המשמעות המיידית: תורמים - חברות ופרטיים - שעד כה זכו להחזר מס על תרומתם לישיבות, יאבדו את התמריץ הכלכלי.

התכנית המסתמנת מציבה גרף ירידה חריף בתקצוב הישיבות: מ-40 אחוזים בתוך חמש שנים ועד לצניחה ל-20 אחוזים בלבד בעוד שבע שנים. פער זה, שיושת ישירות על שכר הלימוד של ההורים, מאיים למוטט את המבנה הכלכלי של עולם התורה.

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

הסנקציות הנוספות: רישיונות והגבלות תעסוקה

כשהסנקציות המדוברות כוללות גם שלילת רישיונות נהיגה והגבלות תעסוקתיות, ברור כי המטרה אינה רק אכיפת גיוס, אלא שינוי מבני כואב באורח החיים החרדי. המערכת המשפטית והממשלתית מתכוונת ליצור מצב שבו המשך הלימוד בישיבה ללא הסדרת מעמד צבאי יהפוך לבלתי אפשרי מבחינה כלכלית.

התמונה המצטברת מגלה אסטרטגיה רחבה: לא רק לאכוף גיוס, אלא ליצור מציאות כלכלית שבה משפחה חרדית ממוצעת לא תוכל להמשיך לתפקד ללא שינוי דרמטי באורח החיים. המחיר האמיתי של המאבק על הגיוס, כך מתברר, נמדד לא רק בימי מעצר או בהפגנות רחוב, אלא בתקציב החודשי של כל משפחה ומשפחה.