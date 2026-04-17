התרגשות דקדושה עצומה בניו יורק החרדית עם הופעתו הכבודה של ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר, למסע קודש קצר ומרומם בארצות הברית. בניגוד למסעות קודמים שתוכננו חודשים מראש, הפעם מדובר בביקור בזק שהוחלט עליו רק בשבוע האחרון, לאחר הפצרות חוזרות ונשנות מצד בני הקהילה המקומיים שהביעו את רצונם העז לחזות בנועם זיוו.

בשל ההחלטה המהירה, הוחלט במערכת הלוגיסטית של הקהילה לוותר על הקמת אוהלי הענק המאפיינים את ביקורי ראש הישיבה בדרך כלל. תחת זאת, כל מעמדי הקודש, התפילות והשולחנות הטהורים ייערכו בהיכל המפואר של אולמי 'עטרת חיה' בלב שכונת בורו פארק, שהפך מאמש להיכל קודש לכל דבר לכל מעמדי ההוד.

אמש בליל שישי, עם הופעתו הכבודה של ראש הישיבה בהיכל לתפילת ערבית, קידמו את פניו אלפי חסידים ברגשי קודש נעלים. החסידים זכו לחזות בנועם עבודתו בעת ספירת העומר, בין הקהל הרב בלטו השתתפותם המיוחדת של מאות חסידים שהגיעו במיוחד מהריכוזים החרדיים בלייקווד ובמונסי כדי לזכות ולהשתתף בתפילה.

לאחר התפילה עבר הקהל העצום בסך לפני הקודש במשך שעות ארוכות לברכת שלום.

אל מסע הקודש הצטרף גם אחיו של ראש הישיבה, הגאון רבי דניאל חיים אלתר, ראש ישיבת 'פני מנחם'. הגרד"ח צפוי לשאת דברים לפני תפילת קבלת שבת, וכן למסור את השיעור המרכזי בפרקי אבות בצהרי יום השבת.

גולת הכותרת של השבת תהיה השולחן הטהור בסעודה שלישית, עת רעווא דרעווין. ראש הישיבה יישא את המשא המרכזי שיועבר באמצעות רמקול (לאחר זמן ר"ת וברכת המזון).

ראש הישיבה צפוי להמריא בחזרה למעון קודשו בארץ הקודש ביום ראשון בלילה, כשהוא מותיר אחריו חיזוק רב לקראת זמן הקיץ הבעל"ט.