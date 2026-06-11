בהודעה דרמטית שמסר הערב (חמישי) בבית הלבן, הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הושג הסכם עם איראן שייחתם לדבריו במהלך סוף השבוע הקרוב. "מדובר בהסכם נפלא", מסר הנשיא, תוך שהוא מבהיר כי "החתימה תהיה אולי במהלך סוף השבוע".

טראמפ הוסיף כי "אני לא אוכל להיות שם, אבל סגן הנשיא ואנס והשליח וויטקוף כן". על פי דבריו, המסמך נמצא כעת "בשלבי ניסוח סופיים", ומועד ומקום החתימה יפורסמו בקרוב.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן"

עוד נמסר: "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור"

ההודעה על ההסכם הצפוי מגיעה שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על החלטתו לבטל תקיפות שתוכננו באיראן במהלך הלילה. "בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמת ההנהגה הגבוהה ביותר באיראן ואושרו, החלטתי כנשיא ארצות הברית לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו להערב", הבהיר.

עם זאת, הדגיש הנשיא כי "המצור הימי יישאר במלוא תוקפו עד להשלמת ההסכם". ההחלטה לבטל את התקיפות באה לאחר שבימים האחרונים איים טראמפ במתקפות נרחבות נגד איראן, כולל איומים להשתלט על אי הנפט האסטרטגי ח'ארג' ועל תשתיות אנרגיה נוספות במדינה.

בתוך כך, סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר באיראן, דיווחה הלילה כי קיימים סיכויים גבוהים שההנהגה האיראנית תאשר את ההסכם. "קיימת סבירות גבוהה שההסכם יאושר בידי ההנהגה האיראנית", נמסר בסוכנות, תוך ציון כי "ארה"ב קיבלה את דרישות טהרן".

הנשיא טראמפ מסר הערב כי שוחח בנושא ההסכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם מנהיגים נוספים באזור. "שוחחתי עם נתניהו ומנהיגים אחרים - כל המזרח התיכון שמח", אמר הנשיא.

בהתייחס לתוכן ההסכם, הבהיר טראמפ כי "במסגרת העסקה שהשגנו איראן לא תחזיק בגרעין". הצהרה זו מהווה אחד מעמודי התווך המרכזיים של המדיניות האמריקנית כלפי איראן, ונראה כי היא חלק מרכזי בהסכם המתגבש.