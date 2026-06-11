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לאחר ששוחח עם נתניהו

טראמפ הכריז: "הגענו להסכם נפלא עם איראן, ייחתם בסופ"ש" | דיווח באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר

טראמפ הכריז על הסכם צפוי עם איראן וביטל תקיפות מתוכננות אך הותיר את המצור הימי בתוקף | הנשיא עדכן: "שוחחתי עם נתניהו - כל המזרח התיכון שמח", והודיע: "איראן לא תחזיק בנשק גרעיני" | דיווח דרמטי באיראן: סיכוי גבוה שההסכם יאושר (עולם)

8תגובות
טראמפ וחמינאי הבן (עיבוד תמונה: AI)

בהודעה דרמטית שמסר הערב (חמישי) בבית הלבן, הכריז נשיא דונלד טראמפ כי הושג הסכם עם שייחתם לדבריו במהלך סוף השבוע הקרוב. "מדובר בהסכם נפלא", מסר הנשיא, תוך שהוא מבהיר כי "החתימה תהיה אולי במהלך סוף השבוע".

הוסיף כי "אני לא אוכל להיות שם, אבל סגן הנשיא ואנס והשליח וויטקוף כן". על פי דבריו, המסמך נמצא כעת "בשלבי ניסוח סופיים", ומועד ומקום החתימה יפורסמו בקרוב.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן לכניסה למשא ומתן"

עוד נמסר: "אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי בגמר המשא ומתן יכלול את הוצאת החומר המועשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור"

ההודעה על ההסכם הצפוי מגיעה שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על החלטתו לבטל תקיפות שתוכננו באיראן במהלך הלילה. "בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמת ההנהגה הגבוהה ביותר באיראן ואושרו, החלטתי כנשיא ארצות הברית לבטל את התקיפות וההפצצות שתוכננו להערב", הבהיר.

עם זאת, הדגיש הנשיא כי "המצור הימי יישאר במלוא תוקפו עד להשלמת ההסכם". ההחלטה לבטל את התקיפות באה לאחר שבימים האחרונים איים טראמפ במתקפות נרחבות נגד איראן, כולל איומים להשתלט על אי הנפט האסטרטגי ח'ארג' ועל תשתיות אנרגיה נוספות במדינה.

בתוך כך, סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם המשטר באיראן, דיווחה הלילה כי קיימים סיכויים גבוהים שההנהגה האיראנית תאשר את ההסכם. "קיימת סבירות גבוהה שההסכם יאושר בידי ההנהגה האיראנית", נמסר בסוכנות, תוך ציון כי "ארה"ב קיבלה את דרישות טהרן".

הנשיא טראמפ מסר הערב כי שוחח בנושא ההסכם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם מנהיגים נוספים באזור. "שוחחתי עם נתניהו ומנהיגים אחרים - כל המזרח התיכון שמח", אמר הנשיא.

בהתייחס לתוכן ההסכם, הבהיר טראמפ כי "במסגרת העסקה שהשגנו איראן לא תחזיק בגרעין". הצהרה זו מהווה אחד מעמודי התווך המרכזיים של המדיניות האמריקנית כלפי איראן, ונראה כי היא חלק מרכזי בהסכם המתגבש.

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0 תגובות

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8
הוא ניצל פעמיים מחיסול כל עוד הוא היה בצד הנכון של ההיסטוריה...
יהודי
7
לא מפתיע חיכנו לשפן שיוציא מהכובע הליצן שלו טרפוליונה קופץ ונח ושוב קופץ ונח ויצא למלחמה ושוב הסכם וחוזר חלילה
גק'י
6
עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו
פצוע צהל חרדי
5
לא מאמינה לו
יהודיה
4
הקדוש ברוך הוא מנהל את ההצגה ישתבח שמו לעד שיגע את טראמפ
גד
3
הסכם נפלא !! חחח משוגע לגמרי הבן אדם
חחחחחחח
2
עושה הסכם עם עצמו. גם יחתום לבד . איזה מטומטם
אילן
1
תתכוננו לסופש קשוח עם התרעות ואזעקות
המשיח

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