עם נחיתתו בישראל, הגיע היום (ראשון, בשעת צהרים מוקדמת, נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי לתפילה בכותל המערבי - במסגרת ביקורו הממלכתי השלישי בישראל מאז שנכנס לתפקידו.
בדומה לביקוריו הקודמים, בחר הנשיא לפתוח את ביקורו הרשמי בישראל דווקא בכותל המערבי – ליבו הרוחני של העם היהודי. הוא הגיע חבוש בכיפה שחורה שעליה רקום שמו בעברית. זו לא הפעם הראשונה שבה נראה בכיפה הזו. בביקור שקיים באוהל הרבי מליובאוויטש לפני שבועות אחדים, הופיע גם כן בכיפה הייחודית.
מוקדם יותר נחת מיליי בנמל התעופה על שם בן גוריון. באופן די חריג הוא ביקש שלא יעשו לו טקס קבלת פנים. כך דיווח הכתב הפוליטי של כאן 11 מיכאל שמש. מי שהמתינו למיליי על מסלול הנחיתה היו אנשי הדרג המקצועי במשרד החוץ.
יחד עם הנשיא הגיעה היום לכותל משלחת בכירה מארגנטינה, הכוללת את שר החוץ, מר חרארדו ורטהיין, מזכירת הנשיאות, הגב' קרינה מיליי, שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, ורעייתו.
את פני הנשיא קיבלו רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ ומנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מרדכי (סולי) אליאב. השניים בירכו את הנשיא על עמידתו הנחושה לצד העם היהודי ומדינת ישראל, והביעו הערכה רבה לקשרים העמוקים שהוא מקיים עם היהודים ועם מדינת ישראל ובפרט בשנים האחרונות.
במהלך הביקור התרגש הנשיא מאוד ואמר שזהו המקום החשוב ביותר עבורו, נשא יחד עם רב הכותל פרק תהילים, ונשא תפילה מיוחדת לשלום המדינות ולהמשך הצלחת הידידות בין העמים והמדינות.
כמו בביקורו הקודם, הנשיא צפוי לשוב לכותל המערבי לקראת סיום ביקורו ולחתום בו את ביקורו הרשמי בישראל. בסיום הביקור נשא הנשיא תפילה אישית, קיבל מרב הכותל את ספרו 'אבני דרך' לחגי ישראל באנגלית וחתם בספר המבקרים.
הנשיא אמר בפתיחת ביקורו בכותל: "חזוני למדינה מבוסס על ערכי המוסר והאמונה, על צדק ועל המורשת היהודית. אימוץ חוקי האל וקידוש החירות, החיים והקניין הפרטי הם המפתח לשגשוגנו. רק כיבוד חוקים אלו יביא לנו חופש אמיתי – פיזי ורוחני ויבנה גן עדן עלי אדמות".
