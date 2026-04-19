עם נחיתתו בישראל, הגיע היום (ראשון, בשעת צהרים מוקדמת, נשיא ארגנטינה חוויאר מיליי לתפילה בכותל המערבי - במסגרת ביקורו הממלכתי השלישי בישראל מאז שנכנס לתפקידו.

בדומה לביקוריו הקודמים, בחר הנשיא לפתוח את ביקורו הרשמי בישראל דווקא בכותל המערבי – ליבו הרוחני של העם היהודי. הוא הגיע חבוש בכיפה שחורה שעליה רקום שמו בעברית. זו לא הפעם הראשונה שבה נראה בכיפה הזו. בביקור שקיים באוהל הרבי מליובאוויטש לפני שבועות אחדים, הופיע גם כן בכיפה הייחודית.

מוקדם יותר נחת מיליי בנמל התעופה על שם בן גוריון. באופן די חריג הוא ביקש שלא יעשו לו טקס קבלת פנים. כך דיווח הכתב הפוליטי של כאן 11 מיכאל שמש. מי שהמתינו למיליי על מסלול הנחיתה היו אנשי הדרג המקצועי במשרד החוץ.

יחד עם הנשיא הגיעה היום לכותל משלחת בכירה מארגנטינה, הכוללת את שר החוץ, מר חרארדו ורטהיין, מזכירת הנשיאות, הגב' קרינה מיליי, שגריר ארגנטינה בישראל, הרב שמעון אקסל ואחניש, ורעייתו.