נשיא ארגנטינה ינחת בקרוב בישראל: צפוי לבקר בישיבה היוקרתית

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, צפוי לנחות בעוד כשעה (ראשון) בישראל לביקור ממלכתי שמוגדר בירושלים כ"משמעותי ביותר".

מדובר בביקורו השני של מיליי בישראל מאז כניסתו לתפקיד, כאשר הפעם הוא מגיע עם סדר יום דיפלומטי צפוף ומסרים ברורים של תמיכה במדינת ישראל. תוכנית הביקור כוללת היום (ראשון) פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השתתפות בהקלטה מוקדמת של טקס הדלקת המשואות לכבוד יום העצמאות, וביקור מרגש בכותל המערבי. מחר (שני) צפוי לפגוש מיליי את נשיא המדינה יצחק הרצוג, וייתכן אף ביקור היסטורי בישיבת חברון גבעת מרדכי ולהבדיל גם בכנסיית הקבר. "הסכמי יצחק" - יוזמה דיפלומטית חדשה גולת הכותרת של הביקור היא הכרזה משותפת של נתניהו ומיליי על יוזמה מדינית חדשה שזכתה לשם הסמלי "הסכמי יצחק", בדומה להסכמי אברהם המפורסמים. מטרת היוזמה, שהיא פרי הגותו של הנשיא הארגנטינאי, היא לכונן ברית אסטרטגית בין ישראל למדינות דרום אמריקה, בשיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית. היוזמה צפויה לחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית ולהעמיק את הקשרים הכלכליים והביטחוניים עם המדינות בדרום אמריקה. כידוע, מיליי מיצב את ארגנטינה כבעלת ברית מרכזית של ישראל מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2023, והפגין תמיכה בלתי מסויגת במדינה גם בעיצומה של המלחמה.

בשורה לקהילה: טיסות ישירות לבואנוס איירס

בפן הצרכני, השניים צפויים להודיע רשמית על פתיחת קו תעופה ישיר וחדש בין ישראל לארגנטינה, שיופעל על ידי חברת אל על. עד היום, נאלצו אלפי בני משפחה מהקהילה היהודית הגדולה בארגנטינה ומטיילים ישראלים להיטלטל בטיסות המשך מייגעות דרך אירופה או ארצות הברית.

הטיסה שאל על תפעיל צפויה לעמוד על כ-16 שעות בהלוך ובטיסת חזור על כ-15 שעות. הקו החדש צפוי לקצר את זמן הטיסה משמעותית ולהביא לירידת מחירים דרמטית, מה שיאפשר לבני הקהילה היהודית בארגנטינה לבקר בישראל בתדירות גבוהה יותר.

עיטור הנשיא והעברת השגרירות

במהלך הביקור, נשיא המדינה יצחק הרצוג יעניק למיליי את עיטור הנשיא - העיטור האזרחי הגבוה ביותר במדינת ישראל. ההחלטה התקבלה בעקבות המלצת הוועדה המייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, ד"ר יורם דנציגר, שבחרה במיליי פה אחד כהוקרה על תמיכתו העקבית והפומבית בישראל.

"הנשיא מיליי מייצג מנהיגות נועזת ומוביל מדיניות ברורה וחד משמעית לצידה של מדינת ישראל, כציוני נלהב, באש ובמים", ציין הנשיא הרצוג. במהלך הביקור צפוי מיליי גם לממש רשמית את הצהרתו על העברת שגרירות ארגנטינה מתל אביב לירושלים, צעד שהוא הבטיח לבצע עוד בתחילת כהונתו.