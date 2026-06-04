לפיד לא יאהב לשמוע: זה האיש שמצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן

מערכת בחירות על הפרק: גיל סגל, ממקימי מפלגת 'יש עתיד' ומי שכיהן בעבר כמנכ"ל מפלגתו של לפיד, הודיע היום (חמישי) על הצטרפותו לשורות מפלגת 'ישראל ביתנו'.

המהלך מסמן חיזוק משמעותי למפלגתו של אביגדור ליברמן, המנסה למצב את עצמה כאלטרנטיבה שלטונית לקראת המערכות הפוליטיות הבאות.

סגל מגיע ל'ישראל ביתנו' אחרי שמעבר לתפקידו המרכזי בהקמה ובניהול של 'יש עתיד', כיהן בעברו כמנכ"ל הכנסת, שימש כסגן יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית ואף שירת כסגן-אלוף במילואים.

בסביבתו של סגל מסבירים כי ההחלטה לעבור צד מגיעה לאחר תהליך מעמיק של בחינת המציאות הפוליטית הנוכחית.

גיל סגל התייחס לצעד ואמר: "הייתי שותף להקמת יש עתיד וליוויתי מקרוב את המערכת הפוליטית במשך שנים רבות. דווקא מתוך הניסיון הזה הגעתי למסקנה כי ישראל ביתנו היא כיום הבית הפוליטי הנכון עבור מי שמאמין בציונות, בממלכתיות ובמנהיגות אחראית. אני מאמין כי אביגדור ליברמן הוא המנהיג המנוסה ביותר והיחיד שמסוגל להתמודד עם האתגרים שניצבים לפיתחה של מדינת ישראל והוא הראוי ביותר להיות ראש הממשלה הבא".

מפלגת 'ישראל ביתנו' מסרה בתגובה להצטרפות כי מדובר בחלק ממהלך נרחב להבאת אנשי עשייה מהשורה הראשונה למפלגה, מתוך מחויבות לחיזוק הביטחון הלאומי, הכלכלה והחברה הישראלית.

בשבועות האחרונים חיזקה המפלגה את שורותיה בהצטרפויות של מועמדים חדשים. שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי ושל יוסי שרעבי הי"ד שנרצח בשבי.

שרעבי, שהיה בין הפעילים המרכזיים במאבק להשבת החטופים, הסביר את הצטרפותו: "גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם - לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו".

במקביל, פרסמה דוברות המפלגה את הסלוגן החדש: "חייבים להכריע - ליברמן", המשקף את המסר שמנסה יו"ר המפלגה להעביר - כי מפלגתו מייצגת את הערכים הלאומיים והממלכתיים שאפיינו את הליכוד בעבר.

לפני כשבועיים הציג ליברמן את יעדיו המרכזיים לקראת הבחירות הקרובות, תוך שהוא מכריז בפומבי על שאיפתו לעמוד בראש הממשלה הבאה.

"בבחירות הקרובות יש לי שתי מטרות בסדר הזה", מסר ליברמן בהצהרה חד-משמעית, "אחת - להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. שתיים - להיות ראש הממשלה".

בריאיון שהעניק הבוקר לספי עובדיה ויניר קוזין בגל"צ, התייחס ליברמן לאפשרות של איחוד עם מפלגתו של גדי איזנקוט, ואמר: "כרגע יש פערים מהותיים בתפיסה שלי ושלו שצריך ללבן לפני שעושים איחוד - אנחנו לא מוכנים לוותר מילימטר על חוק גיוס מלא".

בהמשך, הבהיר ליברמן: "אני רוצה להיות ראש ממשלה. ראינו בממשלת השינוי שלא תמיד ראש הממשלה הוא יו"ר המפלגה הגדולה".