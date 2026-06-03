חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה תגובה חריפה וצינית המופנית ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בעקבות תוצאות הבחירות החשאיות למבקר המדינה בכנסת. בדבריה מתחה גוטליב ביקורת על התנהלותו של לפיד ועל חוסר יכולתו לשלוט בחברי מפלגתו במהלך ההצבעה הדרמטית.

​לדברי חברת הכנסת, הכישלון של האופוזיציה נבע מכך שאחד מחבריה בחר להטיל פתק לבן אל קלפי ההצבעה. מהלך זה מנע ממועמד האופוזיציה, השופט יוסף אלרון, להשיג את הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת, והוביל לבחירתו של מועמד הקואליציה עורך הדין יעקב רבלו.

​גוטליב התייחסה להצהרתו של לפיד כי בכוונתו לעתור לבית המשפט העליון נגד הליך הבחירה ואמרה "את הסרטון הזה אני מקדישה ליאיר לפיד. יאיר לפיד היה מאד עצוב, הוא אפילו לא השתלט על המפלגה שלו בהצבעה למבקר המדינה, כי אחד מחברי המפלגה שלו שם פתק לבן וככה הם הפסידו את ה-61 שיכלו להביא לבחירתו של אלרון. הוא אומר שהוא יגיש ערעור, מועמד לא ראוי".

​בהמשך דבריה הציגה חברת הכנסת הסבר משפטי המבהיר כי אין כל עילה חוקית לפסילת המינוי בערכאות משפטיות. היא הדגישה כי "רציתי להגיד לו שבחוק יסוד מבקר המדינה אין תנאי כשירות למבקר המדינה. כתוב כל אזרח יכול להיות מועמד להיות מבקר המדינה, בשונה מכל מיני מינויים שיש להם תנאי סף, אין פה תנאי סף".

​חברת הכנסת הוסיפה שבחים למבקר הנבחר רבלו וציינה כי מדובר בעורך דין מעולה ובעל ניסיון רב המכיר את עבודת המוסד. היא הסבירה כי לקואליציה היה רצון להוביל שינוי עקרוני, כך שבתפקיד המבקר לא יכהן שופט, וכי בסופו של דבר נבחר המועמד שעליו המליצה הקואליציה.

​את דבריה חתמה גוטליב בלעג לסיכויי העתירה המתוכננת של סיעת יש עתיד לבג"ץ. חברת הכנסת פנתה באופן ישיר ליושב ראש האופוזיציה ואמרה "הסיכוי של בג"ץ הוא קלוש, לא בגלל שאני צודקת כמו שבג"ץ לא מכבד מספיק את השופט אלרון, ובבג"ץ אין עדויות. אז יאיר לפיד, פשוט תדע את מקומך, תדע את החוק, תדע להפסיד בכבוד".