הסוקר הבכיר מעריך: מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד תאבד את ההובלה

הסוקר והפרשן שלמה פילבר מצביע על מגמת היחלשות עקבית ומשמעותית של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בתוך גוש המרכז-שמאל.

על פי ניתוחו של פילבר, כפי שהשמיע אותה בתוכנית "חמש" עם יערה זרד בערוץ 14, מפלגתו של בנט חווה שחיקה של מנדט עד שניים בכל שבוע - מגמה שלדבריו צפויה להימשך בשבועות הקרובים.

במוקד הערכתו של פילבר עומדת הדרמה המסתמנת סביב דמותו של גדי איזנקוט, שלטענתו עתיד לחצות את רף התמיכה של בנט בסקרים בטווח הזמן המיידי, מהלך שסימן פילבר כנקודת המפנה שתביא לסיום דרכו של בנט כמועמד המוביל של הגוש.

פילבר הסביר כי הלגיטימציה שבנט ניסה לייצר בקרב מצביעי המרכז-שמאל נשענה על שתי הבטחות מרכזיות שכעת מתערערות: הראשונה היא יכולתו המוצהרת להביא קולות מהימין, והשנייה היא מעמדו כמועמד המוביל שאליו יש לחבור. משני היבטים אלו, הציבור המזוהה עם הגוש מתחיל להסתייג, כאשר במקביל קהל זה נוטה לראות באייזנקוט דמות אותנטית ואורגנית לערכי האופוזיציה, בעוד בנט נתפס בקרבם כ"נטע זר".

במסגרת זו, הטיל פילבר ספק ביכולת ההישרדות של האיחוד הפוליטי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד. לדבריו, על אף הוויתורים המפליגים שביצע לפיד – ובהם ויתור על הנהגת המפלגה, על מקומות ריאליים ועל תקציבי מימון – ההסכם נותר שברירי.

פילבר הדגיש כי מדובר בהסכמות שבעל-פה שהתקבלו על פודיום, ללא הסכם משפטי מחייב, וציין כי ברגע שבנט לא יעמוד בהבטחתו להביא עשרה חברי כנסת, האיחוד עלול לקרוס. בתרחיש זה, העריך הפרשן כי לא מן הנמנע שנראה את לפיד משנה את מסלולו וחובר לאיזנקוט כמספר 2, מהלך שישאיר את בנט מחוץ למשוואה המרכזית.