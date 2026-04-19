כיכר השבת
צעק על יועציו

"זה עלה להם בבחירות" | דיווח: טראמפ רתח במשך שעות על נפילת המטוס באיראן

הנשיא צעק על יועציו ודרש לחלץ את הטייסים מיד • היועצים השאירו אותו מחוץ לחדר מחשש שחוסר הסבלנות יפגע בתהליך | הפרטים המלאים (בעולם)

הנשיא רתח מזעם בבוקר שבו נפל מטוס ה-F15 באיראן, וצעק על יועציו במשך שעות ארוכות. כך עולה מדיווח שפורסם הלילה (בין שבת לראשון) בעיתון וול סטריט ג'ורנל, החושף פרטים חדשים על ניהול המשבר בבית הלבן.

על פי הדיווח, טראמפ דרש מיועציו לפעול באופן מיידי לחילוץ שני הטייסים שהיו במטוס. אולם, היועצים הבכירים בבית הלבן בחרו להשאיר את הנשיא מחוץ לחדר המצב בזמן שקיבלו עדכונים שוטפים מהשטח, מחשש שחוסר הסבלנות שלו עלול לפגוע בתהליך החילוץ המורכב.

לפי הפרסום, צוות הביטחון הלאומי עדכן את טראמפ רק ברגעים משמעותיים במהלך האירוע, תוך שהם מנסים לנהל את המשבר בצורה מקצועית ומבוקרת.

"איזה בלגן" - טראמפ הזכיר את משבר קרטר

במהלך ניהול האירוע, טראמפ נזכר במשבר בני הערובה באיראן בתקופת הנשיא ג'ימי קרטר בשנות ה-80. הנשיא הזהיר את יועציו כי "זה עלה להם בבחירות", והוסיף בכעס: "איזה בלגן".

הדיווח מצטט את טראמפ כמי שהתלונן במהלך המשבר על כך ש"האירופים לא עוזרים" בניסיונות החילוץ. התסכול של הנשיא התמקד גם בחוסר שיתוף הפעולה הבינלאומי במהלך האירוע.

ציוצים קיצוניים ללא תיאום

לאורך המלחמה באיראן, טראמפ פרסם מספר פוסטים שתוארו כ"קיצוניים" ברשתות החברתיות. בין היתר, הוא איים "להשמיד ציוויליזציה באיראן" - איום שעורר גלי הלם בזירה הבינלאומית.

על פי הדיווח, חלק מהציוצים הללו פורסמו מבלי שטראמפ התייעץ עם צוות הביטחון הלאומי שלו. הנשיא הסביר מאוחר יותר כי הוא חשב שאם ישדר רושם של חוסר יציבות מצידו - זה עשוי לדחוף את איראן להסכמות בשולחן המשא ומתן.

"תראו כמה מהר ניצחנו בוונצואלה"

בדיווח נכתב כי טראמפ החליט לצאת למלחמה נגד איראן לאחר שקיבל תדרוך מראש הממשלה בנימין נתניהו בפברואר. בנוסף, הנשיא קיים שיחות עם בעלי ברית כמו הסנאטור לינדזי גרהאם, שתמך בפעולה צבאית.

טראמפ סיפר ליועציו כי הוא "סומך על הצבא שיצליח", ובשיחות פנימיות אמר: "תראו כמה מהר ניצחנו בוונצואלה" - בהתייחס למבצע צבאי קודם שהתנהל תחת פיקודו.

כזכור, טייסי מטוסי ה-F15 שתקפו באיראן סיפרו בריאיון ל'כיכר השבת' על רגעי המתח והאתגרים במהלך המשימה ההיסטורית. בנוסף, ישראל קיבלה מארה"ב 25 מטוסי F-15 בעסקה ששוויה 8.6 מיליארד דולר, שעות לאחר הפגישה בין טראמפ לנתניהו.

