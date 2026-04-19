אביתר אזרזר ז"ל

היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה לפני זמן קצר (ראשון) חשוד נוסף במעורבות ברצח של אביתר אזרזר ז"ל.

כזכור, בשלהי שנת 2019, נמצאה גופתו של אביתר אזרזר בן ה-18, בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. במסגרת חקירה המנוהלת בימ"ר ת"א, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. לאחרונה חלה התפתחות בחקירה ולפני כשבוע נעצרו על ידי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב שלושה חשודים, בשנות ה-30, תושבי בני ברק. כאמור, היום בבוקר נעצר חשוד נוסף, בשנות ה-20 לחייו, תושב בני ברק. במשטרה מציינים כי מחר יובא החשוד לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו.

הזירה בה נמצאה הגופה ( צילום: פלאש 90 )

כזכור, הפרשה המזעזעה החלה בסוף שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל, בן 18, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט.

התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. על הגופה נמצאו סימני אלימות, והממצאים הקשים הלמו את הציבור החרדי כולו.

במשפחה מסרו אז כי אביתר ז"ל "נלקח ממשפחתו האוהבת על ידי אינשי דלא מעלי... ודי למבין". מסע הלווייה התקיים ללא הספדים בשל ימי החנוכה והעובדה שמדובר היה בראש חודש, והוא נטמן בהר המנוחות בירושלים בהשתתפות בני משפחתו וחבריו.

על פי דיווח של ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, קיים חשד לחטיפה ולרצח בכוונה תחילה, ושלושת החשודים נעצרו במסגרת החקירה המתמשכת.

אחד החשודים שנעצרו, בן 32 מבני ברק, מסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר. כעת, לאחר שנעצר מחדש, הוא בחר לשמור על זכות השתיקה בטענה כי "אין לי אמון במשטרה".

על פי החשד, שלושת החשודים פעלו יחד בתכנון ובביצוע הרצח. אחד מהם מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר, שחוסל במלון בתל אביב. החוקרים סבורים כי השלושה חטפו את אזרזר ז"ל ורצחו אותו, אך פרטי החקירה המדויקים נשמרים בסודיות מוחלטת.