כיכר השבת
נדיר ומרומם

הכי קרוב לאבות; האדמו"ר מזוועהיל ערך טיש ייחודי בתוככי מערת המכפלה

מעין עולם הבא בעיר האבות: רגעים של התעלות נרשמו בתוככי המערה כאשר האדמו"ר מזוועהיל ערך את השולחן לרגל ר"ח אייר, כשהוא מעורר את האברכים לשאוב כוחות ממורשת הדורות ולהתחזק בקדושת השבת מקור הברכה | צפו בגלריה (חסידים)

האדמו"ר מזוועהיל בטיש לחיים בחברון
בליל שישי האחרון נרשמה התרגשות מיוחדת בעיר האבות חברון, כאשר עשרות מצעירי האברכים של חצר הקודש זוועהיל הגיעו לעיר למעמד מרומם של התעלות, עיון ותפילה. האירוע, שנערך במרכז האירועים הסמוך למערת המכפלה, שילב סעודת ראש חודש חגיגית יחד עם ערב עיון מעמיק.

הערב עמד בסימן קריאת הקודש של האדמו"ר להתחזק בעניינה של "שבת קודש". האברכים האזינו ברוב קשב לדרשות נפלאות מפי חשובי המשפיעים, אשר הרחיבו בביאור מעלת השבת כמקור הברכה. במהלך הדרשות הודגש הצורך לשאוב כוח ממורשת החסידות כדי לזכות לטעם "מעין עולם הבא" בתוך חיי היום יום, ולהפוך את השבת לציר המרכזי של עבודת השם.

שיאו של המעמד נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מזוועהיל, תחילה פתח במשא תפילות בתוככי מערת המכפלה, במטרה לעורר רחמי אבות על בנים ולפעול ישועות לכלל ולפרט.

לאחר תפילת ערבית ערך האדמו"ר 'לחיים טיש' לרגל ראש חודש בתוך מתחם המערה. האברכים עברו להתברך ולהתחזק, כשהם שואבים מלוא חופניים כוחות רוחניים להמשך עלייתם בתורה וביראת שמיים.

חסידי זוועהיל בעיר האבות חברון (צילום: שימי פ. )
