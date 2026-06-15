יו"ר מפלגת 'ישר' והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט פרסם הבוקר (שני) הודעה חריפה בעקבות ההסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעתו, תקף איזנקוט את ממשלת ישראל בטענה שהיא הובילה למחדל דיפלומטי וביטחוני חמור.

"כמעט שלוש שנים אחרי מחדל השבעה באוקטובר, מחירים כבדים והישגים צבאיים ראויים לציון - ישראל מתעוררת הבוקר להסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי", כתב איזנקוט. לדבריו, "מה שהחל במחדל החמור ביותר, עם לגיטימציה פנימית ובין לאומית היסטורית, מסתיים בתוצאה עגומה של ממשלה כושלת".

הרמטכ"ל לשעבר המשיך והאשים את הממשלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני. "ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל", ציין.

איזנקוט הדגיש את הפער בין ההבטחות הממשלתיות למציאות בשטח: "תהום פעורה בין ההבטחות הריקות ל'ניצחון המוחלט' לבין הבוקר הזה". לדבריו, העם הישראלי "ציפה לבוקר של בשורה, להסכם שיביא להוצאת האורנים, להסרת איומי הטילים, לביטול משוואות הירי, לשימור חופש הפעולה הישראלי ולניתוק בין הזירות".

בחלקו השני של המסר, התייחס איזנקוט לתושבי הצפון שנותרו ללא מענה ביטחוני. "תושבי הצפון שהופקרו במשך שנתיים וחצי, מגלים הבוקר שביתם וביטחונם נותרו פרוצים לאיום וכי זעקתם שוב לא נשמעה בירושלים", כתב. "לא נשאיר אותם לבד", הבטיח.

איזנקוט סיים את דבריו בקריאה למנהיגות חדשה: "ישראל חייבת מנהיגות אחראית ושקולה שפועלת על פי האינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלה, שתוביל אסטרטגיה אמיתית לניצחון, ושלא תפחד להסתכל לאזרחים בעיניים ולומר אמת. ישראל חייבת לנצח. ישראל תנצח".

יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, אמר הבוקר: "בשום מצב - אסור להסכים להגבלת חופש הפעולה של ישראל בלבנון או לנסיגה שתסכן את תושבי הצפון. ההסכם המסתמן עם איראן נראה ככישלון אסטרטגי שיצריך את ישראל לצאת למאבק מדיני, צבאי ומשפטי בשנים הבאות אותו תוכל להוביל רק ממשלה ציונית רחבה".