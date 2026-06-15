שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם הבוקר (שני) הודעה חריפה בעקבות ההסכם שהושלם בין ארצות הברית לאיראן, ובה הבהיר את עמדת ישראל המוצקה בנושא אזורי הביטחון.

בהתייחסות ראשונה של בכיר ישראלי להסכם, הדגיש כ"ץ כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון שכבשה במהלך מלחמת התקומה.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני מובילים מדיניות ברורה שקובעת שצה"ל יישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה - ללא הגבלת זמן", מסר שר הביטחון. לדבריו, המדיניות נועדה "להגן משם על הגבול והיישובים הישראלים מול גורמים ג'יהאדיסטים".

"השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים"

כ"ץ פירט את תפיסת הביטחון הישראלית ביחס לאזורים שנכבשו: "השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים וכל תשתיות הטרור, מתחת ומעל לפני הקרקע - כולל הבתים בכפרי המגע ששימשו כמוצבי טרור - ייהרסו". שר הביטחון הדגיש כי "זהו הלקח העיקרי מאירועי ה-7 באוקטובר".

ההתייחסות של כ"ץ מגיעה על רקע ההסכם שהושלם בין ארה"ב לאיראן, אותו הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הלילה. ההסכם כולל פתיחת מצר הורמוז והסרת המצור הימי, ועורר ביקורת חריפה בישראל מצד גורמים באופוזיציה כמו גדי איזנקוט, שכינה אותו "מחדל".

"אם יש באופוזיציה שמתנגדים - שיקומו ויגידו"

שר הביטחון תקף בחריפות את מתנגדי המדיניות הביטחונית: "אם יש גורמים באופוזיציה שמאתגרים את תפיסת הביטחון הזאת ותומכים בנסיגת צה"ל - שיקומו ויגידו את הדברים כדי שהציבור יוכל לשפוט בין העמדות".

כ"ץ הבהיר כי "אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו ולא ניסוג מאזורי הביטחון".

שר הביטחון ציין כי "תפיסת השטח ואזורי הביטחון הם אחד ההישגים הגדולים של צה"ל במלחמת התקומה תחת החלטות והכוונת הדרג המדיני". לדבריו, "לכן אנחנו מתנגדים לנסיגת צה"ל מלבנון - למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו".

שר הביטחון הדגיש כי העמדה הישראלית הובהרה לממשל האמריקני: "ראש הממשלה נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא ארה"ב טראמפ ולבכירים אמריקאים נוספים, וגם אני הבהרתי את זה אתמול לשר המלחמה האמריקאי פיט הגסת'". כ"ץ הוסיף כי "צה"ל מתקף את העמדה הזאת ברמה המקצועית הביטחונית".

בסיום הודעתו, הפנה כ"ץ אזהרה ישירה לאיראן: "אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון - נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות". שר הביטחון סיכם: "אנחנו מחויבים רק לאזרחינו ולביטחון מדינת ישראל".