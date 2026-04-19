ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, יחד עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, הממונה על טקסי העצמאות, מירי רגב, נפגשו ביום חמישי עם משיאי המשואות ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, במשרד ראש הממשלה בירושלים. היום (ראשון) פרסמה לשכת נתניהו את התיעודים מהפגישה, לצד דברים שנאמרו במהלכה.

״יום העצמאות הזה הוא שונה", אמר נתניהו באירוע. "הוא שונה, משום שהוא בא אחרי שנה שבה אתגרנו את ההיסטוריה. הקמת המדינה לא הפסיקה את ההתקפות על העם היהודי. התקפות האלה נמשכו. הדבר שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף אותה. ואם חשבנו שאחרי השוואה האנטישמיות הזאת תרד מהעולם, היא לא יורדת מהעולם. היא לא ירדה מן העולם במשך דורות. היא גם לא צפויה לרדת. "מה שהשתנה זה היכולת שלנו להדוף את ההתקפות עלינו. והיא באה לידי ביטוי בהקמת המדינה, בהקמת צבא ההגנה לישראל, בהקמת זרועות הביטחון שלנו. והיינו צריכים כמובן לא רק להקים מדינה, גם להקים כלכלה, ולהקים אוניברסיטאות, להקים בתי חולים, כל זה הקמנו. אבל אנחנו עדיין עומדים במבחן".

( צילום: חיים צח, לע״מ / שרה נתניהו )

( צילום: חיים צח, לע״מ / שרה נתניהו )

ראש הממשלה הוסיף: "השנה עמדנו במבחן ענק. לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו. זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים ב׳עם כלביא׳ וב׳שאגת הארי׳ היו להם פצצות אטום, וזה התחלת הסוף של העם היהודי. היינו מוכרחים לפעול.

"אנחנו שינינו לא רק את המזרח התיכון, אנחנו שינינו את עצמנו. כי אנחנו עושים דברים שאף מדינה לא חלמה לעשות. וגם אולי אנחנו חשבנו שבוויכוחים הפנימיים בינינו לא יהיה לנו את הכוח לעשות את זה, כי זה מה שחשבו אויבינו. הם טעו, וזה הטייסים וצוותי הקרקע וגבעתי. זה כל השאר, כל מה שיש בתווך, העם הזה קם כלביא ונלחם כארי. וזה נותן לנו תקווה גדולה, כי דבר כזה ברמה העולמית לא היה. אני רוצה לברך אתכם מעומק הלב, וגם להודות לך, מירי, שאת מתגייסת למשימה הבלתי אפשרית הזאת שנה אחר שנה״.

( צילום: חיים צח, לע״מ / שרה נתניהו )

( צילום: חיים צח, לע״מ / שרה נתניהו )

השרה מירי רגב אמרה: "בטקס המשואות ה-78 של מדינת ישראל כל אחד מהם מביא לידי ביטוי את העוצמות של התחדשות. הטקס יהיה טקס מרגש שבו גם התוכן וגם הקטע האומנותי. אנחנו מביאים שם גם את 'החץ' וגם את 'אור איתן'. אנחנו מביאים את היכולות הביטחוניות של צה"ל ושל מדינת ישראל בכל התחומים. זה יהיה משהו באמת מרגש ולתפארת המדינה הזאת, כי כל אחד במדינה הזאת רוצה להתחבר לאותו מקום שהוא מקור גאווה".