המערכת הפוליטית מגנה בתוקף את תקרית ניסיון הפריצה של עשרות חרדים קיצוניים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג". לדבריו, "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".
ח"כ יצחק גולדקנופף גינה גם הוא ואמר: "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".
לדבריו, "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן - אלימות בשום פנים ואופן לא. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".
שר העלייה והקליטה, אופיר סופר מסר גם הוא: "אנחנו עדים לוונדליזם חסר מעצורים בבית משפחת השופט סולברג. עם הפושעים הללו יש למצות את הדין עד תום".
נשיא המדינה יצחק הרצוג מסר כי ״הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינם מחאה - הם חציית קו אדום מסוכנת. מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. מחלוקת עמוקה ככל שתהיה אינה יכולה להפוך לאלימות ולהפחדה".
"שוחחתי כעת עם השופט סולברג", סיפר הנשיא, והוסיף: "אני מגנה בכל תוקף את המעשים החמורים, הפגיעה בביתו, האיומים על חייו ועל חיי רעייתו, וקורא לכולם: עצרו לפני שיהיה כאן אסון. הגינוי לאלימות הוא הכרחי, צריך להיות מקיר לקיר ומעל לכל ויכוח.״
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