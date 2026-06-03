המערכת הפוליטית מגנה בתוקף את תקרית ניסיון הפריצה של עשרות חרדים קיצוניים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג". לדבריו, "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

ח"כ יצחק גולדקנופף גינה גם הוא ואמר: "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

לדבריו, "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן - אלימות בשום פנים ואופן לא. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".