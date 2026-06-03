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גולדקנופף הצטרף לביקורת

"זו לא דרכה של תורה": גל גינויים נגד הקיצוניים שפרצו לביתו של סולברג

המערכת הפוליטית מגנה בתוקף את תקרית הפריצה לבית השופט נועם סולברג | נתניהו, בן גביר והרצוג קוראים למצות את הדין עם הפורעים (בארץ)

18תגובות
תיעוד מהונדליזם במקום
תיעוד מהונדליזם במקום| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

המערכת הפוליטית מגנה בתוקף את תקרית ניסיון הפריצה של עשרות קיצוניים לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.

ראש הממשלה הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג". לדבריו, "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

ח"כ יצחק גולדקנופף גינה גם הוא ואמר: "לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה שכבודם ומעמדם נרמס תחת רגלי הממשלה הנוכחית ומביעים את כאבם, אני מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה".

השר לביטחון לאומי, הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

לדבריו, "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית. מחאה כן - אלימות בשום פנים ואופן לא. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות ולמצות את הדין עם הפורעים במלוא חומרת החוק".

המכונית הפגועה בבית השופט סולברג לאחר הפרעות (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר מסר גם הוא: "אנחנו עדים לוונדליזם חסר מעצורים בבית משפחת השופט סולברג. עם הפושעים הללו יש למצות את הדין עד תום".

מסר כי ״הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל אינם מחאה - הם חציית קו אדום מסוכנת. מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם, אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. מחלוקת עמוקה ככל שתהיה אינה יכולה להפוך לאלימות ולהפחדה".

"שוחחתי כעת עם השופט סולברג", סיפר הנשיא, והוסיף: "אני מגנה בכל תוקף את המעשים החמורים, הפגיעה בביתו, האיומים על חייו ועל חיי רעייתו, וקורא לכולם: עצרו לפני שיהיה כאן אסון. הגינוי לאלימות הוא הכרחי, צריך להיות מקיר לקיר ומעל לכל ויכוח.״

בנימין נתניהוחרדיםגיוס חרדיםאיתמר בן גביריצחק הרצוגפריצהנועם סולברג
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17
גם אם זו לא הדרך - לא קונה את הצדקנות והטהרנות של מי שאיפשר את אלימות השמאל בקריצת עין
שחר
16
התמונות האלו מזעזעות ומרחיקות לבבות זו בפירוש לא דרכה של תורה ואין לה מקום בתוכנו מי שפורץ לבית שופט לא מייצג את הציבור החרדי, הוא מייצג אנרכיה שפוגעת בכולנו יש דרכים למחות ולהילחם על דעת תורה אבל אלימות היא קו אדום שאסור לאף יהודי לעבור
יצחק
אם יש דרכים אדרבה מה הם?
דוד לוי
15
הנשיא הרצוג אמרת יפה שאלימות היא חציית קו אדום אבל מה לגבי המעצרים הברוטליים של בחורי ישיבות? האם חופש המחאה והזכות לכבוד אנושי לא חלים גם על בני תורה שחוששים לעתיד עולם התורה? אני מצפה ממך כנשיא של כולם להוציא גינוי ברור גם נגד האלימות המשטרתית המופעלת נגד לומדי התורה לפני שהאש תבער בכולנו
יוסף
14
פתאום ביבי נזכר לדבר
שלמה
13
וואו איזה כיף להיות אזרח במדינה שבה הגינוי מגיע רק עם שלט נא ללחוץ כאן לגינוי נראה ששכחת להוסיף את שורת ההעתק לגינוי על מעצרי הבחורים אולי הדואר אבד בדרך? או שפשוט הגינוי הזה לא עובר בסינון של הסבירות?
שרון
12
כבוד הנשיא אתה כמו דג שותק במים ועושה בועות המשטרה עושה בלאגן הנשיא עושה פוצי מוצי למי שנוח לו והבחורים שלנו? הם רק הסטטיסטים בסרט הטורקי הזה. תגיד בבית הנשיא מקבלים את הבחורים שלנו עם קפה או רק עם טביעות אצבע?
יקיר
11
דווקא השופטים הם אלו שהגנו בשנים האחרונות על המפגינים. לא יפה!
משה
10
אמרה האדמורית - "אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי". מכאן הכל מתחיל להתדרדר.
עופר
9
מעניין איך בתוך 24 שעות כולם הפכו למומחים לדרכה של תורה תגידו, מתי ימנו את בן גביר לרב הראשי שיקבע מה כשר ומה לא? אולי במקום לגנות כל היום תנסו פעם אחת להבין למה השטח בוער או שזה דורש יותר מדי קלוריות מהכסא?
שמעון
8
למה לא שמענו מחאה על מעצר בעוון לימוד תורה
אלי

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