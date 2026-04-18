הסגולה למוצאי שבת

התשובה המפתיעה שנתן הבעל שם טוב הקדוש לאחד מגדולי הרבנים שהתנגדו לו | צפו

הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)

הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

כשהבעל שם טוב התפרסם בעולם היו לא מעט רבנים שלא אהבו את דרכו בלשון המעטה, ואחד מהם היה רבי חיים הכהן רפפורט שהיה רב בעיר לבוב, יום אחד יושב הרב רפפורט ועמל בתורה בבית מדרשו ולפתע נכנס אורח עני עם תרמילו בידו.

הרב רפפורט אמר לו שלום בחביבות ושאלו מאיפה כבודו ומה שמו, השיב האורח 'עפר ואפר אני וזה שמי', ואז שאל האורח את הרב רפפורט ומה שמו של כבודו?

השיב לו הרב רפפורט באותה המטבע 'גם אני עפר ואפר'. אז אמר לו האורח אם כך ששנינו עפר ואפר למה תהיה מחלוקת בינינו? ומיד הבין הרב רפפורט שהאורח הזה הוא הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן.

רבי חיים כהן רפפורט שהיה רב בלבוב היה מתנגד גדול וחולק על הבעש"ט, פעם אחת כשישב ר' חיים בחדרו ועסק בתורה נכנס אליו אורח ומראהו כעני ותרמילו בידו, נתן לו ר' חיים שלום ושאלו מאין כבודו ומה שמו, השיב לו האורח עפר ואפר אני וזה שמי.

שאל האורח את ר' חיים ומי הוא כבודו, השיב ר' חיים גם אני עפר ואפר, אמר האורח אם כך הוא ששנינו עפר ואפר למה תהיה מחלוקת בינינו, מיד הבין ר' חיים שהאורח הוא הבעש"ט. (סיפורי בעש"ט)

מהסיפור נשמע, שהסיבה למחלוקת על החסידות - הוא בגלל גאוה. ואם אין גאוה - למה המחלוקת? האמנם כך הם פני הדברים?
