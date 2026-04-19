סערה בעולם הגיוס: בעוד בצה"ל מנסים לשווק את "חטיבת חשמונאים" כפתרון האולטימטיבי לשילוב בני ישיבות בצבא, נשמעים קולות מתוך המערכת הביטחונית עצמה המטילים ספק ביכולת של היחידה לקלוט את בני הישיבות מהמיינסטרים החרדי.

בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, הטיל תא"ל ראם עמינח (המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, חבר פורום מטכ"ל לשעבר ומי שלמד בעברו בישיבה חרדית) פצצה, כשטען כי המבנה הנוכחי של החטיבה רחוק מלענות על הצרכים של בחור ישיבה קלאסי.

"האמא רוצה שהבן יחזור חרדי - לא חרד"לי"

במרכז דבריו, הציב עמינח את החשש הגדול ביותר של המשפחה החרדית: אובדן הזהות. "צריכות להיות חטיבות חרדיות אמיתיות, כזו שהאמא החרדית ששולחת את הבן שלה תדע בוודאות שהוא חוזר חרדי בדיוק כפי שהיא שלחה אותו", הסביר עמינח.

לדבריו, הבעיה מתחילה כבר בדרג הפיקודי: "כשאתה מסתכל על הסגל בחטיבת החשמונאים, הסגל הוא חרד"לי. אז נכון שחלק מהסגל הוא יותר 'למדן' מהבן שלה ויותר מקפיד מהבן שלה, אבל זה פשוט לא רלוונטי. היא רוצה בן חרדי, והסגל הזה לא מייצג את עולם הערכים החרדי שהיא מבקשת לבנה".

"קוראים לזה חטיבה כדי לבלבל"

עמינח, שמכיר היטב את המערכת הצבאית מבפנים, לא חסך במילים גם לגבי המיתוג של היחידה החדשה. "בוא נגיד את האמת בעיניים: יש שם פלוגה בסך הכל. קוראים לזה 'חטיבה' רק כדי לבלבל אותנו".

לטענתו, חוסר ההתאמה המבני הופך את היחידה לכזו שפונה רק לקצוות של המגזר: "חטיבת חשמונאים של היום לא מתאימה לצעיר החרדי הממוצע. היא מתאימה למי שנמצא בשוליים. אם היית בישיבת נושרים – זה בסדר גמור. אבל אם באת מפונוביז' או ממאור אלחנן? זה לא מתאים. היחידה פשוט לא בנויה לזה".

הביקורת: חוסר הבנה של המיינסטרים

הדברים של עמינח מהדהדים בחוזקה דווקא בשל הרקע האישי שלו. כמי שלמד בישיבה חרדית, הוא מבין את הניואנסים שבין 'חרד"ליות' לבין 'חרדיות' של בני תורה - הבחנה שלטענתו הצבא מחמיץ.

המתקפה הזו מגיעה בתזמון רגיש, כאשר בצה"ל מנסים להאיץ את תהליכי הקמת החטיבה. דבריו של עמינח מציבים מראה מול מקבלי ההחלטות: האם ניתן לבנות מסגרת צבאית שתתאים ל"אריות" של עולם הישיבות, או שמא 'חשמונאים' תישאר מסגרת שנועדה לכתחילה רק למי שלא מצא את מקומו בסטנדר של פונוביז'.