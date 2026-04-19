חבר פורום מטכ"ל לשעבר, תא"ל ראם עמינח, בביקורת חסרת תקדים על המבנה של חטיבת חשמונאים החרדית: "הסגל חרד"לי, זה לא מתאים לבחור מפונוביז'" | "קוראים לזה חטיבה כדי לבלבל אותנו, זו בסך הכל פלוגה שלא בנויה למיינסטרים החרדי" | צפו (בארץ)

תא"ל ראם עמינח, בביקורת חסרת תקדים | צפו (צילום: כיכר השבת)

סערה בעולם הגיוס: בעוד ב מנסים לשווק את "חטיבת חשמונאים" כפתרון האולטימטיבי לשילוב בני ישיבות בצבא, נשמעים קולות מתוך המערכת הביטחונית עצמה המטילים ספק ביכולת של היחידה לקלוט את בני הישיבות מהמיינסטרים החרדי.

בתוכנית "כיפות שחורות" בהגשת יוסי סרגובסקי, הטיל תא"ל ראם עמינח (המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, חבר פורום מטכ"ל לשעבר ומי שלמד בעברו בישיבה חרדית) פצצה, כשטען כי המבנה הנוכחי של החטיבה רחוק מלענות על הצרכים של בחור ישיבה קלאסי.

"האמא רוצה שהבן יחזור חרדי - לא חרד"לי"

במרכז דבריו, הציב עמינח את החשש הגדול ביותר של המשפחה החרדית: אובדן הזהות. "צריכות להיות חטיבות חרדיות אמיתיות, כזו שהאמא החרדית ששולחת את הבן שלה תדע בוודאות שהוא חוזר חרדי בדיוק כפי שהיא שלחה אותו", הסביר עמינח.

לדבריו, הבעיה מתחילה כבר בדרג הפיקודי: "כשאתה מסתכל על הסגל בחטיבת החשמונאים, הסגל הוא חרד"לי. אז נכון שחלק מהסגל הוא יותר 'למדן' מהבן שלה ויותר מקפיד מהבן שלה, אבל זה פשוט לא רלוונטי. היא רוצה בן חרדי, והסגל הזה לא מייצג את עולם הערכים החרדי שהיא מבקשת לבנה".

"קוראים לזה חטיבה כדי לבלבל"

עמינח, שמכיר היטב את המערכת הצבאית מבפנים, לא חסך במילים גם לגבי המיתוג של היחידה החדשה. "בוא נגיד את האמת בעיניים: יש שם פלוגה בסך הכל. קוראים לזה 'חטיבה' רק כדי לבלבל אותנו".

לטענתו, חוסר ההתאמה המבני הופך את היחידה לכזו שפונה רק לקצוות של המגזר: "חטיבת חשמונאים של היום לא מתאימה לצעיר החרדי הממוצע. היא מתאימה למי שנמצא בשוליים. אם היית בישיבת נושרים – זה בסדר גמור. אבל אם באת מפונוביז' או ממאור אלחנן? זה לא מתאים. היחידה פשוט לא בנויה לזה".

הביקורת: חוסר הבנה של המיינסטרים

הדברים של עמינח מהדהדים בחוזקה דווקא בשל הרקע האישי שלו. כמי שלמד בישיבה חרדית, הוא מבין את הניואנסים שבין 'חרד"ליות' לבין 'חרדיות' של בני תורה - הבחנה שלטענתו הצבא מחמיץ.

המתקפה הזו מגיעה בתזמון רגיש, כאשר בצה"ל מנסים להאיץ את תהליכי הקמת החטיבה. דבריו של עמינח מציבים מראה מול מקבלי ההחלטות: האם ניתן לבנות מסגרת צבאית שתתאים ל"אריות" של עולם הישיבות, או שמא 'חשמונאים' תישאר מסגרת שנועדה לכתחילה רק למי שלא מצא את מקומו בסטנדר של פונוביז'.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
הם עושים השתדלות. אין עדיין מספיק פיקוד חרדי. ההגנה על מי שאינם לומדים מזיקה לאלו שכן לומדים
איש ימיני
4
דמגוגיה מוחלטת, מאיפה יביאו פיקוד חרדי? בעוד זמן קצר כבר יהיה פיקוד חרדי שגדל בתוך החטיבה. מבלי להיכנס לויכוח על החטיבה ומבלי להכיר, אם אני מנתח שנייה את הטענות הם פשוט לא קולעות אל האמת
אליהו
3
בס"ד מה הכוונה לא מתאימה לאריות עולם הישיבות?!! לאריות עולם הישיבות אין מה לחפש בצבא!!!
הצדיק ממדינת סדום
זה בדיוק הנקודה. יש עוד חלמאים וחלמנים שחושבים שצה"ל בדרך לגייס בחור קלאסי מישיבה קלאסית...
david
2
סוף סוף אחד מבפנים שחושף את האמת. חשמונאים זה בלוף אחד גדול לאנשים תמימים שאינם יורדים לעומקם של דברים.
איש יהודי
1
ה"אריות" של עולם הישיבות לא צריכים להתגייס לצבא בכלל. מי שסוגר את הגמרא כדי להתגייס הוא עריק מתפקידו האמיתי. שהרי "אלמלא עסק דוד בתורה לא ניצח יואב במלחמה". לימוד התורה בשקידה הוא תרומתם הקריטית לניצחון ולהגנת העם והארץ.
אסתר

