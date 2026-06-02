טלטלה בצמרת צה"ל: ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, הורחק היום (שלישי) מתפקידו ופורש מצה"ל באופן מיידי. בהודעה הרשמית של דובר צה"ל נמסר כי ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, קיבל את בקשתו של תא"ל שומר לסיים את תפקידו מ"נסיבות אישיות".

תא"ל שומר, שנחשב לקצין מוערך ומבטיח ואף נקשר לאחרונה כמועמד אפשרי לקידום לדרגת אלוף וכניסה לפורום המטה הכללי, נחקר היום ארוכות תחת אזהרה במשרדי המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח). בעקבות הממצאים והחשדות החמורים שהעלו חוקרי מצ"ח, עודכן הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בפרטי הפרשה.

הרמטכ"ל זמיר פעל במהירות, עדכן את חברי פורום מטכ"ל בהתפתחויות, ואישר לאלתר את בקשת הפרישה והדחתו של הקצין, כך שהוא יפרוש מן השירות באופן מיידי ולא יוחזר לחטיבה עד לתום בירור החשדות המלא נגדו.

כדי למנוע פגיעה בפעילות המבצעית והרגישה של היחידה, במיוחד בימים מתוחים אלו, הוחלט בצה"ל שלא להמתין לערוצי המינויים הרגילים. קצין בדרגת אלוף-משנה הוקפץ לתפקיד באופן מיידי.

על פי הנחיית הפיקוד הבכיר, עד למינוי מחליף קבוע, ימלא את מקומו של ראש חטיבת המבצעים ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף-משנה א׳.

תא“ל שומר הוא איש עטור זכויות, המתגורר משנת 2000 בקיבוץ כפר עזה, קיבוץ הבית של רעייתו יפעת, שם בחרו השניים להקים את משפחתם. בבוקר ה7- באוקטובר, נערך תא“ל שומר לצאת לריצה כאשר החלו האזעקות ומטחי הרקטות.

הוא זיהה שני מצנחי רחיפה המתקרבים לקיבוץ ומיד הורה לבני משפחתו להסתגר בממ“ד, בעוד המחבלים נמצאים מטרים ספורים בלבד מביתו.

כשהוא חמוש בסכין בלבד, יצא תא“ל שומר לקרב מול המחבלים, כל זאת בעוד חברים בקיבוץ מנסים להזעיק עזרה. במהלך היום, עם הגעתם ההדרגתית של כוחות הביטחון לקיבוץ, הצטרף תא“ל שומר אליהם ללחימה

של שעות, מטרים ספורים מביתו. רק סמוך לשעה עשר בלילה הוא עזב את הקיבוץ ונסע צפונה כדי לתפוס את הפיקוד על האוגדה, שעות לפני תחילת הלחימה מול חיזבאללה.